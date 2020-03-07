Hayvanseverler tepki gösterdi... O veteriner konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvanseverler tepki gösterdi... O veteriner konuştu - Son Dakika

Hayvanseverler tepki gösterdi... O veteriner konuştu

6 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / KADIKÖY'de, veteriner hekim kadın tarafından iki köpeğin gece boyunca otomobilin içinde havasız bırakıldığı iddia edildi.

Hayvanseverler tepki gösterdi... O veteriner konuştu, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de, veteriner hekim kadın tarafından iki köpeğin gece boyunca otomobilin içinde havasız bırakıldığı iddia edildi. Köpekleri o halde bulan hayvanseverlerin, veteriner hekime tepki gösterdikleri görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Veteriner hekim Sinem Karslı Parmaksızoğlu ise, tepki çeken iddialara ilişkin kendini savundu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Feneryolu Mahallesi'nde yaşanan olayda, özel bir klinikte veteriner hekimlik yapan Sinem Karslı Parmaksızoğlu, otomobilinde iki köpeği uzun süre havasız bıraktığı iddiasıyla hayvanseverlerin tepkisini çekti. Parmaksızoğlu ile bir grup hayvansever arasında bu nedenle yaşanan gerginliğin görüntüleri, sosyal medya hesaplarından çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki çekti.  Görüntülerde hayvanseverlerin, aç ve susuz bırakıldıklarını iddia ettikleri otomobilin içindeki iki köpek ile hayvanseverlerin bir süre sonra otomobile gelen veteriner hekim Parmaksızoğlu'na sözlü olarak tepki göstermeleri yer alıyor.

VETERİNER HEKİM PARMAKSIZOĞLU İDDİALARA CEVAP VERDİ

Veteriner hekim Sinem Karslı Parmaksızoğlu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Biri kendisine, biri tedavi için kendisine bırakılan olmak üzere 2 köpeğin geceyi otomobilde geçirdiğini kabul eden Parmaksızoğlu, "İki hastamı, biri bana diğeri hasta sahibine ait, dün gece yanıma aldım. Evde gözlemlemek veya kontrollü beslemem gereken hayvanları arada bir yanıma aldığım oluyor. Onları da aldım, eve gitmek için yola çıktım. Daha sonra babam rahatsız olduğu için hastaneye gitmem gerekti. Hastaneye gittiğimde de acil bir durum sebebiyle orda kalmam gerekti. Dolayısıyla köpekler arabada kaldı. Hastaneye, kalacağımı bilerek gitmiş değilim. Arabada kaldılar ama zaten beslenmemeleri gerekiyordu. Çünkü bir tanesi 3-4 gün önce mide kanaması geçirmişti. Bu nedenle kontrollü beslenmesi gerekiyordu. Gece kafeste de olsa, evde de olsa beslenmemesi gerekiyordu. Diğer ufaklık da kontrollü beslenmesi gereken bir köpek. Otopark görevlisi, benim iznim olmadan aracımın kapısını açıp köpeklerin önüne sular koymuş. Mide kanaması geçiren köpek kusmuş bu nedenle. Daha sonra hayvanseverlere haber verilmiş. Gelenler beni dinlemeden üstüme saldırdılar. Cevap verecek bir durumum bile olmadı. Olaylar bu şeklide gelişti. Köpeklerin durumu iyi." diye konuştu.

"BEN HAYATIMI BU İŞE ADAMIŞ BİR İNSANIM"

Parmaksızoğlu, "Ben hayatımı bu işe adamış bir insanım. Eğer en ufak bir sıkıntı yaşayacağımı düşünsem farklı bir çözüm bulurdum. Can çekişiyor diye lanse edilen köpekler can çekişmiyor. Ateş'in sinirsel bir rahatsızlığı var bu yüzden seğirmeler ve kasılmalar oluyor. Napol'un da aynı hastalık ama onunki daha erken formunda. Gerekli tedavileri burada yapılıyor. Ateş'i ben sahiplendim. Ormanda üzerine tiner dökülerek zarar vermişlerdi. Bir arkadaşım bana getirdi ve ben sahiplendim. Dışarıya bırakmak istemedim. Napol de günlük buraya tedaviye geliyor." şeklinde konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gençlik hastalığı teşhisi konulan 'Fındık' kritik süreci atlattı
Şişli'de akılalmaz kaza! Önündeki araca çarptı, takla atarak durabildi 3 çocuk annesi, bileziklerini satarak başladığı süt üreticiliğinde 2,5 milyon liralık tesis kurdu Fönlü saçları, ojeli tırnaklarıyla benzincide depoları dolduruyor

Son Dakika Haberleri
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti
15:20 Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı
14:45 Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
13:54 'Kemal Sunal'ın akrabasıyım' deyip köylüleri dolandırdığı iddia edilmişti, o yönetmen konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 15:58:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvanseverler tepki gösterdi... O veteriner konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]