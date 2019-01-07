Hayvanseverler Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Sandıklı ilçesinde Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Sandıklı ilçesinde Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Sandıklı-Şuhut karayolu üzerinde bulunan bin 880 rakımlı Çakmak Tepe'ye Belediyenin araç desteği ile çıkan dernek üyeleri, 25 balya saman, 1 ton buğday ve yulaftan oluşan yemleri doğada farklı noktalara koydu.



Kış aylarında her yıl düzenli olarak yaban hayatı için doğaya yem bıraktıklarını belirten dernek başkanı Ali Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğaya yem bırakmanın yaban hayatı için önemli olduğunu vurguladı.





Dernek çatısı altında bir çok kişinin bahçesinde ve evinde hayvan yetiştirdiğini kaydeden Keskin, şöyle konuştu:



"Dernek üyelerimiz besledikleri hayvanların yanı sıra yaban hayatı ve sokak hayvanlarına da elinden geldiğince besleme çalışması yapıyor. Yaban hayvanları malum kış şartlarında bir nebzede olsa yardıma ihtiyacı var. Bizler de dernek üyeleri olarak elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Şu ana kadar 4 bölgeye 25 balya saman, 1 tonun üzerinde tahıl buğday bıraktık, birkaç noktaya daha bırakacağız. Hayvana şiddete hayır diyoruz."



Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz ise bölgenin yaban hayvan çeşitliliğinin yoğun olduğunu belirtti.



Alanda yılkı atlarının bulunduğuna dikkati çeken Düz, "Aynı zamanda tavşan, keklik, tilki ve domuzlar bulunmakta. Tabii bu hayvanlar aç kaldıklarında aşağı köylere kadar inebiliyorlar. Bu çalışmamız ile bunları da engellemek istiyoruz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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