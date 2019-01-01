Son Dakika Haberleri: Hayvanseverlerden Alternatif Yılbaşı Kutlaması

Hayvanseverlerden Alternatif Yılbaşı Kutlaması

1 saat önce

PEK çok kişi 2019 yılına eğlenerek girerken hayvan severler alternatif bir yılbaşı kutlaması yaptı.

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PEK çok kişi 2019 yılına eğlenerek girerken hayvan severler alternatif bir yılbaşı kutlaması yaptı. Kuzey Ormanları'na giden bir grup hayvan sever, terk edilmiş köpeklere et dağıttı. Meşaleler yakan hayvan severler yaklaşık 1 ton eti toplanan köpeklere yedirdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:08 Kaynak: DHA

İstanbul, Kuzey Ormanları, Güncel
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