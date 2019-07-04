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Hayvanseverlerden barınağa ziyaret

37 dakika önce

Karaman Sokak Hayvanları Gönüllüleri Topluluğu, Karaman Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Hayvanseverlerden barınağa ziyaret, System.String[]

Karaman'da gönüllü hayvanseverler tarafından oluşturulan Sokak Hayvanları Gönülleri Topluluğundan bir grup bugün belediyeye ait hayvan barınağını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Çocukları ile birlikte gelen hayvanseverler barınaktaki hayvanlara yem vererek keyifli bir gün geçirdiler.

Sokak Hayvanları Gönüllüleri Topluluk Lideri Barış Çağlar, barınakta kalan hayvanlara eskiye nazaran daha iyi şartlarda bakıldığını söyledi. Çağlar: "Biz, gönüllü hayvanseverler olarak belediyeye ait hayvan barınağına fırsat buldukça geliyoruz. Onların hangi şartlarda yaşadıklarını ve nasıl davranıldığını yerinde görüyoruz. Belediye çalışanlarının hiçbir hayvanı ayırmaksızın gösterdiği ilgiden oldukça memnunuz. Buradan hayvanseverlere çağrımız, eşlerini çocuklarını da alsınlar gelsinler. Buradaki hayvanların en çok istediği şey ilgi. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Barınağın bu hale gelmesinde emeği olan başta Belediye Başkanımız Savaş Kalaycı beye ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. "dedi.

Hayvan barınağında hayvanlara çok iyi bakıldığını söyleyen belediye yetkilileri, "Belediye Başkanımız Savaş Kalaycı'nın talimatlarıyla hayvan barınağımızı baştan sona yeniden elden geçirdik. Yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarıyla hayvanlarımızın yaşam alanları genişletildi. Yazlık barınaklar sürekli kumlanarak daha kullanışlı hale getiriliyor. Tek kişilik kapalı kafesler ve çoklu kafeslerin baştan sona bakımı yapıldı. Daha kapsamlı bir hayvan barınağı için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:54 Kaynak: Bültenler
Savaş Kalaycı, Karaman, Güncel
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