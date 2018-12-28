Hayvanseverlerden Belediye Başkanı Kul'a Ziyaret
17 dakika önce
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ordu temsilcisi ve Ordu Kimsesiz Hayvanları Yaşatma Doğal Ortamlarını Sağlama ve Koruma Derneği (ORKİNOS) Başkanı Aziz İşbakan ile HAYTAP ve Orkinos Derneği Terme temsilcisi Nurten Candan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret etti.
Hayvan Hakları Federasyonu
(HAYTAP) Ordu
temsilcisi ve Ordu Kimsesiz Hayvanları Yaşatma Doğal Ortamlarını Sağlama ve Koruma Derneği (ORKİNOS) Başkanı Aziz İşbakan ile HAYTAP ve Orkinos Derneği Terme
temsilcisi Nurten Candan, Terme Belediye Başkanı Şenol
Kul'u ziyaret etti.
Kul, ziyarette yaptığı konuşmada, doğadaki hayvanları korumak için pek çok çalışmaları olduğunu söyledi.
Sıcak yaz aylarında birçok noktaya sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamaları için otomatik su kapları koyduklarını anlatan Kul, "Kışın doğadaki kuşlar için ağaçlara merhamet yuvaları yerleştiriyoruz. Ayrıca yoğun kar yağışlarında doğaya yem bırakıyoruz. Bundan sonra da hayvanların yaşam standardını iyileştirmek için hayvansever kardeşlerimizle iş birliği içinde çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.
İşbakan da sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devamını temenni ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Candan ise doğada insandan başka canlıların da olduğunu düşünerek yaşanıldığında hayatın hem insanlar hem de sokakta yaşayan hayvanlar için daha güzel olacağını dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:30 Kaynak: AA
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