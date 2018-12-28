Son Dakika Haberleri: Hayvanseverlerden Belediye Başkanı Kul'a Ziyaret

Hayvanseverlerden Belediye Başkanı Kul'a Ziyaret

17 dakika önce

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ordu temsilcisi ve Ordu Kimsesiz Hayvanları Yaşatma Doğal Ortamlarını Sağlama ve Koruma Derneği (ORKİNOS) Başkanı Aziz İşbakan ile HAYTAP ve Orkinos Derneği Terme temsilcisi Nurten Candan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret etti.

Hayvanseverlerden Belediye Başkanı Kul'a Ziyaret, System.String[]
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ordu temsilcisi ve Ordu Kimsesiz Hayvanları Yaşatma Doğal Ortamlarını Sağlama ve Koruma Derneği (ORKİNOS) Başkanı Aziz İşbakan ile HAYTAP ve Orkinos Derneği Terme temsilcisi Nurten Candan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret etti.

Kul, ziyarette yaptığı konuşmada, doğadaki hayvanları korumak için pek çok çalışmaları olduğunu söyledi.

Sıcak yaz aylarında birçok noktaya sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamaları için otomatik su kapları koyduklarını anlatan Kul, "Kışın doğadaki kuşlar için ağaçlara merhamet yuvaları yerleştiriyoruz. Ayrıca yoğun kar yağışlarında doğaya yem bırakıyoruz. Bundan sonra da hayvanların yaşam standardını iyileştirmek için hayvansever kardeşlerimizle iş birliği içinde çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İşbakan da sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devamını temenni ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Candan ise doğada insandan başka canlıların da olduğunu düşünerek yaşanıldığında hayatın hem insanlar hem de sokakta yaşayan hayvanlar için daha güzel olacağını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:30 Kaynak: AA

Terme, Ordu, Hayvan Hakları Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katiller, 17 Yaşındaki Çocuğu Banyoda Parçalayıp Çöpe Attı Otomatik Kapının Üzerine Çıkan Çocuk, Kapının Açılmasıyla Düşme Tehlikesi Yaşadı

İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 15:47:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvanseverlerden Belediye Başkanı Kul'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]