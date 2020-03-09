Hayvanseverlerden İBB önünde atlar için eylem - Son Dakika
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Hayvanseverlerden İBB önünde atlar için eylem

6 saat önce

Adalar'daki atların Adalar'ın dışına çıkarılmamasını isteyen bazı hayvanseverler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı.

Hayvanseverlerden İBB önünde atlar için eylem, System.String[]

Adalar'daki atların Adalar'ın dışına çıkarılmamasını isteyen bazı hayvanseverler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. İBB önüne gelen hayvanseverler Adalar'da faytonların yasaklanmasının ardından atların ahırlarda tutulduğunu hatırlatarak Adalar'a padok yapılmasını ve hayvanların burada tutulmasını istedi. Hayvanseverlerden Zekiye Kürkçüoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istediklerini söyledi. Kürkçüoğlu, "Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanını Kanal İstanbul için yüz yüze görürse ikna edebileceğini söylüyor. Aynı talepteyiz. Demokratik olarak haklarımızı talep etmek durumundayız. Yani biz de İmamoğlu'nun bizi görmesini, dinlemesini; bu konudaki fikrimizi anlamasını istiyoruz. Biz de haksız yere aldıkları atların götürülmesi kararının doğru olmadığını daha iyi anlatabiliriz. Bizler fayton ya da at sahibi değiliz. Ama insanız. Adada yaşıyoruz. Daha yavaş bir yaşam istiyoruz. Motorlu araç istemiyoruz. İster akülü ister elektrikli olsun. Adalar yavaş yaşamın kararıyla devam ediyor olması lazım. Kültürel mirasımıza sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. Hayvanseverler daha sonra İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmek için randevu istedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:34 Kaynak: DHA
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