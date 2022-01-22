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Hayvanseverlerden iş makinesiyle kedi ve köpek gömülmesine tepki - Son Dakika

Hayvanseverlerden iş makinesiyle kedi ve köpek gömülmesine tepki

22.01.2022 16:28

Hayvanseverlerden iş makinesiyle kedi ve köpek gömülmesine tepki İşlemin yasal olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel: " Bizde kanunun gerektirdiği anlamda herhangi birhastalıkları yoksa, ormanlık alanda gömülebiliyor.

Hayvanseverlerden iş makinesiyle kedi ve köpek gömülmesine tepki

İşlemin yasal olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel: " Bizde kanunun gerektirdiği anlamda herhangi birhastalıkları yoksa, ormanlık alanda gömülebiliyor. Yönetmelik ve maddesi uygun olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün öngördüğü yerlerde gömü işlemlerini yapıyoruz"

" Hayvanserverlerimizi bu şekilde kışkırtan olumsuz bir olay varmış gibi tahrik etmeye çalışan ne yazık ki art niyetli kişilere karşı, belediyemizin masumiyetinin ispatlanması için gerekli girişimlerde bulundu"

" Bununla ilgili olumsuz davrananlarla ilgili yasal haklarımızı arayacağız"

ANTALYA - Antalya'da ormanlık alana kepçe ile taşınan ve gömme işlemi gerçekleştirilen kedi ile köpeklerin görüntüsü tepkilere neden oldu. Hayvanseverler içinde canlı hayvan olduğunu iddia edip çukuru açmaya çalışırken, belediyenin gerekli belgeleri ibraz etmesinin ardından çukur açma işlemi sona erdi, hayvanseverler ise izin almak için savcılık yolunu tuttu. Belediye ise yaralı alınan veya barınakta bakımı yapılan hayvanların telef olduğunu, herhangi bir hastalık yoksa ormanlık alana gömülebildiğine dikkat çekti.

Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi ormanlık alanda köpeğiyle yürüyüşe çıkan bir hayvansever, kepçenin çukur kazdığını farketti. Hayvansever kepçede iddiaya göre ölü can çekişen bir çok hayvanın olduğunu görünce cep telefonu kamerasıyla kısa bir görüntü aldı. Bu görüntünün sosyal medya mecralarında paylaşılmasının ardından, hayvanların gömüldüğü noktaya sabah saatlerinde bir çok hayvansever geldi. Hayvanseverler, bu hayvanların usulsüz ve canlı bir şekilde gömüldüğünü ileri sürerek, çukuru kürek ile açmaya başladı. Kazı çalışması devam ederken bölgeye polis, Hayvan Durum İzlemeekipleri ve belediyeden zabıta ve diğer görevliler geldi. İlk bilgiler doğrultusunda savcılık kararıyla iş makinesiyle çukurun açılmasına karar verildi. Daha sonra belediye ekiplerinin telef olan hayvanların usulüne uygun olduğuna dair belgelerin gösterilmesi üzerine savcılık çukurun açılmamasına karar verdi. Hayvanseverler bu karar üzerine yeniden kürekle çukuru kazmaya başladı.

"Doğa ve Milli Parklar görevlileri ile hayvanseverler arasındaki diyalog"

Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri orman içinde çukuru kazan hayvanseverleri uyardı. Görevli, " Arkadaşlar siz burayı kazamazsınız. Dernek falan değilsiniz. Arkadaşlar hemen isimleri kaydedin. 3805 sayılı yasaya göre 2 yıla kadar cezası var. Belediyeci arkadaşların görüntüleyin fotoğraflayın" diyerek hayvanseverleri uyardı. Hayvanseverler ise görevlilere tepki göstererek, " Kazarız derneğiz biz. Suç işliyoruz biz asıl sizin yaptığınız suç. Bizi götürürsünüz ama yine de bura kazılacak" diye serzenişte bulundu. Çukur çevresinde inceleme yapan hayvanseverler telef olan bir köpek ve kedi görünce büyük üzüntü yaşadı. Hayvanseverlerden biri gözyaşlarını tutamadı. Çukuru kazmaya devam eden hayvanseverler, polis ekiplerinin uyarısının ardından savcılıktan gerekli izinleri almak için bölgeden ayrıldı.

"Hastalık yoksa ormanlık alana gömülebiliyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, 7-24 acil hayvan ambulansı hizmeti veren veterinerlik şubesinin olay yerine gittiği zaman yada tedavi sürecinde hayvanların öldüğünü söyledi.

Haftada yaklaşık 40-50 civarında bu tarz hayvanları teslim aldıklarını kaydeden Özel, " Arkadaşlarımız hayvanları yaşatabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabi ki bunların düzenli bir şekilde defin işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bize kanunun gerektirdiği anlamda herhangi bir hastalıkları yoksa, ormanlık alanda gömülebiliyor. Yönetmelik ve maddesi uygun olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün öngördüğü yerlerde gömü işlemlerini yapıyoruz. Buradaki olayda ne yazık ki art niyetli bir çekim yapılarak, hayvanların gömü işlemi sırasında farklı bir olaymış gibi yansıtılıyor. Araç titrediği için hayvanlar canlıymış gibi izah edenler var. Daha çirkin ithamlarda da bulunanlar var" diye konuştu.

"Şüpheye mahal vermedik"

Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki 3 ay içinde 2 bin hayvan kapasiteli geçici bakımevinin açılacağını dile getiren Seda Özel, " Hiç kimse Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve veteriner işlerinin hayvan sevgisi sorgulamamalıdır. Şüpheye mahal vermemek adına konuyu biz kolluk kuvvetlerine haber verdik. Gerekli incelemelerin yapılmasını istedik. Hayvanserverlerimizi bu şekilde kışkırtan olumsuz bir olay varmış gibi tahrik etmeye çalışan ne yazık ki art niyetli kişilere karşı, belediyemizin masumiyetinin ispatlanması için gerekli girişimlerde bulunduk. Bununla ilgili olumsuz davrananlarla ilgili yasal haklarımızı arayacağız. Gerekli şikayetlerimizi gerçekleştireceğiz"ifadelerine yer verdi.

"Gömülerek bertaraf ediliyor"

Veteriner Mehmet Kocakasap, hayvanla ilgili bir ihbar yapıldığı andan itibaren kendilerinde gerekli kayıtların oluşturulduğunun altını çizdi. Her zaman hayvanların iyileştirilmesi yönünde çaba sarfettiklerini ifade eden Kocakasap,"Ama ne yazık ki ölüm gibi bir sonuçta var. Vicdanımız yaralansa da bu var. Böyle bir durumla karşılaştığımızda yine rehberimiz hayvan koruma yasasıdır. Bakımevlerinde ölen hayvanlar gömülerek bertaraf ediliyor. Bu yasal bir işlemdir. Bizlerde bu görevi yerine getiririz. Ama bu durum bazen vatandaşımız tarafından bazen kolay anlaşılır olmuyor. Bizim bu işlemleri takip etme mecburiyetimiz var" dedi.

Hayvanseverlerden iş makinesiyle kedi ve köpek gömülmesine tepki
Hayvanseverlerden iş makinesiyle kedi ve köpek gömülmesine tepki
Hayvanseverlerden iş makinesiyle kedi ve köpek gömülmesine tepki

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Köpek, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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