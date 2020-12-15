Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki - Son Dakika

Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki

15.12.2020 12:28
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki, System.String[]

KOCAELİ Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, köpeklerin uyuşturucu iğne ile öldürülmesi üzerine İzmit Belediyesi önünde açıklama yaparak tepki gösterdi.

KOCAELİ Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, köpeklerin uyuşturucu iğne ile öldürülmesi üzerine İzmit Belediyesi önünde açıklama yaparak tepki gösterdi.

Yahya Kaptan Mahallesi'nde 11 Aralık günü zehirli iğne ile öldürüldüğü belirlenen 3 köpeğin bulunmasıyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İzmit Belediyesi ise Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan tüm personeli açığa aldı. Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, bugün beraberindeki hayvanseverlerle birlikte İzmit Belediyesi önüne gelerek basın açıklaması yaptı. İzmit Belediyesi'nin günlerdir köpekleri topladığını iddia eden Selma Platin Pek, "Geçtiğimiz cuma günü şehrimize, Kocaeli'mize hiç yakışmayan bir olay yaşanmıştır. Hiçbir suçu olmayan, tek derdi insanları sevmek olan masum 3 tane hayvanımız, halkın yetki verdiği eli kanlı katiller tarafından katledilmişlerdir. Ne yazık ki, bu katiller azmettiricidir. İzmit Belediyesi çalışanlarıdır. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla, bu 3 can, günlerdir yerlerinden edilen, katledilen diğer arkadaşlarının sesi olmuştur. Kim bilir, belki de günlerce sürecek olan katliamın önüne geçmek için canlarından olmuşlardır" dedi.

İzmit Belediyesi yetkililerinin kendilerine verdikleri sözleri tutmadığını söyleyen Pek, "Olaydan sonraki süreçte anlaşılmıştır ki, Yahya Kaptan'da yapılan bu eylem aslında İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı çalışmanın gözler önüne serildiği andır. Aslında felaket geliyorum demiştir. İzmit Belediyesi yetkililerinin, başkan yardımcısı düzeyinde 20 gündür basına verdikleri röportajlarda, 'Köpekleri seyrelteceğiz, elebaşlarını alacağız' beyanlarının altındaki amaç ortaya dökülmüştür. Bizim, onlarla yaptığımız toplantılarda verdikleri koordineli çalışma sözleri tutulmamıştır. Bizi aldatmışlar, kandırmışlar ve arkamızdan iş yapmışlardır. Bu noktadan sonra ne Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya'nın, ne de Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'ın, 'Benim haberim yoktu, bilmiyordum' deme hakları yoktur" diye konuştu.Olayın yaşandığı bölgede 50 köpeğin daha kaybolduğunu iddia eden Pek, şöyle konuştu:

"Size emanet edilen belediyeyi nasıl yönetiyorsunuz? Fatma Hürriyet Kaplan'a soruyoruz. Günlerdir İzmit'in çeşitli bölgelerinden aldığınız en az 50 köpeğimiz nerede? Bu köpeklerin yerini açıklamak zorundasınız. Yoksa halen bizlerden sakladığınız bir şeyler mi var? Bu 50 köpeği katledip, gömdünüz mü? Tüm ekibi açığa almanıza rağmen, müdür Mehmet Çetinkaya halen neden görevinde? Yoksa Çetinkaya'nın söyleyeceklerinden mi çekiniyorsunuz? Bundan sonra biz hayvanseverlerin yüzüne nasıl bakacaksınız? Katilsin İzmit Belediyesi. Elinizdeki kandan bu kadar kolay kurtulamazsınız. Bu işin takipçisi olacağız."


- İzmitkocaeli
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki

İzmit Belediyesi, Hayvan Hakları, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor
Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir         
11:29
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun         
10:57
Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı         
10:35
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 12:53:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei