Hayvanseverlerden sokak hayvanları için yardım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Genel Hayvanseverlerden sokak hayvanları için yardım çağrısı - Son Dakika

Hayvanseverlerden sokak hayvanları için yardım çağrısı

6 saat önce

Hayvanseverlerden sokak hayvanları için yardım çağrısı Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sokak hayvanlarını mağdur etti.

Hayvanseverlerden sokak hayvanları için yardım çağrısı

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sokak hayvanlarını mağdur etti. Ormanlık alanlardaki yüzlerce sokak hayvanı açlıktan birbirlerini yemeye başlarken, hayvanseverler hayvanlar için destek çağrısında bulundu.

Çin'de başlayarak tüm dünyada etkili olan korana virüs nedeniyle alınan önlemler genişletilerek devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında ormanlık, piknik alanları, mesire alanlarına girişlere kısıtlama getirilince sokak hayvanları mağdur oldu. Silivri, Çatalca, Eyüp, Göktürk, Arnavutköy ve Beykoz ormanlarında yaşayan yüzlerce sokak hayvanı açlıktan birbirlerini yemeye başladı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı, emek fabrikaları ve gıda işletmelerinin faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle gıda stoklarının tükendiğini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine durumun vehametini anlatarak, destek talebinde bulunduk. Taleplerimiz reddedildi. İstanbul ormanlarında insanlık dramı yaşanıyor" diye konuştu.

"Açlıktan birbirlerini yiyorlar"

Erman Paçalı, "Özellikle orman içlerinde yüzlerce sokak hayvanı yaşıyor. Sokak hayvanları adı üstünde sokaklara aittir. Bunun bir türlü önüne geçemedik. Bu süreçte de daha önce olduğu gibi beslenmelerine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz ancak korona virüs tedbirleri çerçevesinde hem işletmelerin gıda artıklarını artık alamıyoruz. Hem de bu alanlara girişler yasaklandığı için vatandaşlar buralara gelemiyor ve hayvanlar beslenemiyor. Biz gönüllülerin olanakları da tükenmiş durumda" dedi.

"İBB gönüllülerle çalışmayı reddediyor"

Paçalı, " Türkiye'de birçok büyükşehir belediyesi ve yerel belediye bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesi için STK'lar, yerel hayvan koruma görevlileri ve besleme gönüllüleri ile ortak hareket ediyor, mama desteği sağlıyor. İBB bizim bu yöndeki tüm taleplerimizi reddetti. Hem İBB yetkililerine burada yaşananları defalarca anlattık. Buna rağmen hiçbir netice alamadık. Beslemeleri kendileri yapacaklarını, gönüllülerle çalışmayacaklarını, bildireceğimiz alanlara besleme yapabileceklerini belirttiler. Bize sonraki gün 3 fotoğraf atarak 'besleme yaptık' dediler. Oysa aynı gün ormanlardaydık. İBB bu sahaların hiçbirine uğramadı bile. Sonraki günlerde de durum aynı oldu. İBB ekipleri köy girişlerine bir miktar mama dökerek ve bunu da bir defaya mahsus yaparak fotoğraflar paylaştı. Besleme dediğiniz şey bir kere yapılınca sorun çözülmüyor. Üstelik gerçek ihtiyaç bölgelerine uğramıyorlar bile. 'Yaptık' demek için döktükleri 10 paket mama ile göstermelik iş yapıp, fotoğrafları da kamuoyuna servis ederek anlattıkları masallara inanacak bir kitle olabilir ama o masallarla uyutabilecekleri kitle biz değiliz. Biz o alanlardayız, gerçeğin ta kendisiyiz. Orada hayvanlar aç ve açlıktan birbirini yiyor. Hastalar, yavrular var. Gün gün ölüyorlar" dedi.

Hayvanseverler, yetkililerin bir an önce İstanbul ormanlarındaki sokak hayvanları için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Hayvanseverlerden sokak hayvanları için yardım çağrısı

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:14 Kaynak: İHA

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