Son Dakika Haberleri: Hayvanseverlerden Sokak Hayvanları İçin Yer Talebi

Hayvanseverlerden Sokak Hayvanları İçin Yer Talebi

2 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde kurulan Havzalı Kadın Hayvanseverler Platformu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Hayvanseverlerden Sokak Hayvanları İçin Yer Talebi, System.String[]
Samsun'un Havza ilçesinde kurulan Havzalı Kadın Hayvanseverler Platformu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Platform Başkanı Şiple Tunç ile üyeler, İkiz'i makamında ziyaret ederek, tedaviye muhtaç hayvanların bakımını yapabilecekleri bir yer talebinde bulundu.

İkiz, hayvanlara yardım için platform oluşturulmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Belediye olarak uygun bir yerin tahsis edilmesi için gerekli çalışmayı yapacaklarını belirten İkiz, "Hayatı birlikte yaşadığımız, sokakları ve caddeleri paylaştığımız sokak hayvanlarının bakımı önemli bir konu. Size elimizden gelen desteği vereceğiz. Ziyaretiniz için teşekkür ederim." dedi.

Tunç da sokaklarda yaşayan ve çeşitli yollarla yaralanan hayvanlara yardımcı olmayı istediklerini anlatarak, "Sokak hayvanlarına yardım ve hayvan haklarının korunması yönünde daha koordineli, daha sonuç alıcı çalışmalar yapmak için platformumuzu oluşturduk. Yaralanan veya rahatsız olan hayvanları evlerimizde tedavi etmekteyiz. Bu hizmetimiz genişletmek istiyoruz. Bunun için isteğimiz, bize bir yer tahsisi yapılmasıdır. Kendi imkanlarımızla hasta hayvanların tedavilerini bu yerde gerçekleştirerek doğaya salmak niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA

Havza, Samsun, Güncel
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