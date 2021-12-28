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Hayvanseverlerden sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin öneriler - Son Dakika

Hayvanseverlerden sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin öneriler

28.12.2021 15:55

Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen hayvanseverler Hayvanseverlerin tuttukları dövizler Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik ile röportaj Paw Guards Kurucu Başkanı Erkin Erdoğdu ile röportaj Avukat Yıltay Günay ile röportaj - Hayvanları Çaresizlik...

Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen hayvanseverler

Hayvanseverlerin tuttukları dövizler

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik ile röportaj

Paw Guards Kurucu Başkanı Erkin Erdoğdu ile röportaj

Avukat Yıltay Günay ile röportaj - Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik:

"Söylenen, anlatılmaya çalışılan toplama değildi, barınakların iyileştirilmesiydi. Barınaklara kamera konulmasını istiyoruz. Gönüllülerin barınaklara alınmasını istiyoruz. Belediyeler, belediye çalışanları lütfen doğru anlasınlar mesajı. Barınakları iyileştirsinler. Bakımevlerini iyileştirsinler"

Paw Guards Kurucu Başkanı Erkin Erdoğdu:

"Ülkede yapılması gereken öncelik hayvanları toplamak değil, saldırganları alalım, rehabilite edelim ama büyük bir kısırlaştırma seferberliğinin başlatılması gerekiyor. Tüm dernekler ve gönüllüler buna destek vermeye hazırız"

Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen hayvanseverler, sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin önerilerini dile

getirdi.

"Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır", 'Kısırlaştır, aşıla, özgür yaşat", "Mahallenin köpeği benim köpeğim", "Bakımevlerine kamera istiyoruz", "Hayvan hakları ve sevgisi dersimiz olsun" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler. zaman zaman alkışlı protestoda bulundu.

Grup adına açıklama yapan Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Kurucu Başkanı Ömür Gedik, bugün çok üzücü haber aldıklarını, Van çöplüğüne çok sayıda ölü köpeğin atıldığı bilgisinin kendilerini iletildiğini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden hayvanların sokaklardan toplatıldığına dair haberler geldiğini kaydeden Gedik, bunun yasalara aykırı olduğunu dile getirdi.

Bu uygulamaya karşı mücadelelerini sürdüreceklerini anlatan Gedik, "Yapacağımız çok şey var. Elimiz kolumuz bağlı değil. Söylenen, anlatılmaya çalışılan toplama değildi, barınakların iyileştirilmesiydi. Barınaklara kamera konulmasını istiyoruz. Gönüllülerin barınaklara alınmasını istiyoruz. Belediyeler, belediye çalışanları lütfen doğru anlasınlar mesajı. Barınakları iyileştirsinler, bakımevlerini iyileştirsinler. Toplama yapamazlar şu anda, kanuna aykırı. Haklarımızı kullanacağız, biz kocaman bir orduyuz. Belediyelere sesleniyorum, lütfen vicdanlı olsunlar." dedi.

Gedik, dernek merkezinde bir danışma hattı kuracaklarını, sokak hayvanlarının toplanması halinde vatandaşlardan bu numarayı aramalarını istedi.

"Kısırlaştırma seferberliğinin başlatılması gerekiyor"

Paw Guards (Pati Koruyucuları) Kurucu Başkanı Erkin Erdoğdu ise hayvanları sevmeyenin insanları da sevmeyeceğini söyledi.

Toplumun köpekleri seven ve sevmeyen diye ikiye ayrıldığını dile getiren Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Köpek sorunu diyen insanların haklı sebepleri var. Nedir bu haklı sebepler? Sürü halinde gezen köpeklerden korkan insanlar var. Bizler onlara karşı anlayışlı olmalıyız. Bu sorunun sebebi bizler değiliz, belediyelerdir. 2014 yılından beri kısırlaştırma yapmayan, hayvanları aşılamayan, kendi bölgelerinden alıp barınaklara koyan, barınaklarda istifleyip sayı artınca da birbirinin alanını atan belediyelerdir. Burada hatalı hayvanseverler değildir. Bu hayvanseverler asgari ücret maaş alıyor, cebinden artırıyor, yeri geliyor 1 paket mama, 2 paket mama alıp bu hayvanlara götürüp vermeye çalışıyor. Ancak son gelen mama zamlarından da sonra 2 paketi 1 pakete düştü. Bir anda 'Köpekler toplatılsın, hatta itlaf edilsin.' diyenlerle köpekleri savunmak zorunda kalan, yani bir canı savunmak zorunda kalan insanlar haline geldik. Bizler insan sevmiyor değiliz, hayvanseverler olarak bir canı, onu besleyip büyütmeye çalışıyoruz ki nasıl insana değer vermeyelim?"

Erdoğdu, insanlara biraz empati yapmalarını ve vatandaşların sokaklardaki köpekleri toplaması için belediyeleri aramaması istedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanarak 81 valiliğe ve tüm belediyelere gönderilen genelgeyi olumlu bulduğunu belirten Erdoğdu, "Belediyelerin geri adım atacağına inanıyorum. Ancak toplamalar artarsa Türkiye'nin 81 ilinde bu kalabalığın 100 katı aynı gün aynı saatte toplanacaktır. Cumhurbaşkanımıza, Hükümete ve diğer partilere sesleniyorum. Ülkede yapılması gereken öncelik hayvanları toplamak değil, saldırganları alalım, rehabilite edelim ama büyük bir kısırlaştırma seferberliğinin başlatılması gerekiyor. Tüm dernekler ve gönüllüler buna destek vermeye hazırız. Devletin de buna bütçe ve ekipman ayırıp kontrollü bir kısırlaştırma seferberliği başlatmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan bununla ilgili bir açıklama talep ediyoruz. " değerlendirmesini yaptı.

"Kanunun uygulanması için elimizden geleni yapacağız"

Avukat Yıltay Günay da sahipsiz hayvanların toplanmasının ancak rehabilite edilmesi amacıyla yapılabileceğini savundu.

Rehabilite edilen hayvanların alındıkları yere geri bırakılmasının kanun zorunluluğu olduğuna dikkati çeken Günay, "Bu kanuna aykırı yapılacak toplamaların karşısında olacağız. Kanunun uygulanması için elimizden geleni yapacağız. Kanunsuz uygulamayı yapanlara suç duyurusunda bulunacağız." diye konuştu.

Hayvanseverlerden sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin öneriler
Hayvanseverlerden sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin öneriler
Hayvanseverlerden sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin öneriler

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Beşiktaş Meydanı, Türkiye, Gedik, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvanseverlerden sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin öneriler - Son Dakika


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