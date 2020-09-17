Hayvanseverleri buluşturan fuar Antalya'da açıldı - Son Dakika

Hayvanseverleri buluşturan fuar Antalya'da açıldı

PETZOO Antalya Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Hayvanseverleri buluşturan fuar Antalya'da açıldı, System.String[]

PETZOO Antalya Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

EXPO Antalya Fuar Alanı'nda açılan ve kedi, köpek, tavuk, kuş, balık benzeri birçok evcil hayvan türüne dair yeni ürün ve hizmetlerin yer aldığı fuarda, mama, yem, oyuncak, kozmetik, bakım, destekleyici sağlık, temizlik ürünleri, kum, akvaryum, özel kıyafetler ve aksesuarlar hayvan sahiplerinin beğenisine sunuldu.

Fuarda dikkati çeken hayvanlar arasında 16 aylık 8 kilogram ağırlığındaki "Maine Coon" türü kedi ile Osmanlı saraylarında yetiştirilmesiyle bilinen "Sultan" tavukları yer aldı.

Hayvan besleyen görme engelliler için ürettikleri ürünlerin dışına kabartma yazılı etiketler yapıştıran firma da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

PETZOO Fuarlarının Organizatörü Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, AA muhabirine, Akdeniz Bölgesi'nde ilk defa evcil hayvan ürünleri fuarı düzenlendiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evcil hayvanlara yönelik ilginin arttığını, böyle bir fuara ihtiyaç duyulduğunu aktaran Çetin, talep üzerine fuarı düzenlediklerini belirtti.

Fuarda yerli ve yabancı 52 firmanın ürünlerini sergilediğini anlatan Çetin, salgına karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını, hayvanseverleri fuara beklediklerini kaydetti.

Çetin, fuarın 4 gün süreceğini bildirdi.

Antalya Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Murat Öztürk, sultan tavuklarının güzel tüyleriyle güzel bir görünüme sahip olduğunu, fiyatlarının da 150 ile 2 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

Görme engellilere yönelik uygulama

Evcil hayvanlara yönelik ürünler üreten firmanın sahibi Kerem Keçeci, görme engelli hayvanseverlerin ürünleri daha iyi tanıyabilmeleri, gönül rahatlığıyla kullanabilmelerini sağlamak amacıyla farklı bir uygulama gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hayvanlar için yaptıkları konservelerin, şampuanların, süt tozlarının, bakım ürünlerinin etiketlerinde braille alfabesini kullandıklarını anlatan Keçeci, "Türkiye'de ve dünyada birçok görme engelli hayvansever var, onların da dokunduklarında ne olduğunu anlamalarını istedik. Piyasaya sunduk ve güzel de karşılandı, insanların hoşuna gitti. Farkındalık oluşturduk." diye konuştu.

"Görmeden sevenlere" sloganıyla satışına başladıkları ürünlerin yurt dışında da yoğun talep gördüğünü vurgulayan Keçeci, Avrupa Birliği ülkelerine gönderdiklerini, kısa süre içinde de Singapur, İsrail ve Yunanistan'a da ürünleri ihraç edeceklerini belirtti.

Akdeniz, Antalya, Expo, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hayvanseverleri buluşturan fuar Antalya'da açıldı - Son Dakika Ekonomi

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