HAYVANSEVERLERİ BULUŞTURAN GÜZELLİK YARIŞMASI - Son Dakika
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HAYVANSEVERLERİ BULUŞTURAN GÜZELLİK YARIŞMASI

17.10.2022 10:38

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen hayvan güzellik yarışması, hayvanseverleri bir araya getirdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen hayvan güzellik yarışması, hayvanseverleri bir araya getirdi. Yarışmada horozdan kanaryaya, güvercinden kediye, köpekten papağana birbirinden sevimli hayvanlar birincilik için mücadele etti.

Döşemealtı ilçesinde Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu tarafından düzenlenen güzellik yarışması, federasyonun Antalya Merkez Şubesi olan Denizli Ötüş ve Hint Horozları Yetiştirme ve Islah Etme Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan federasyon başkanı Metin Yıldırım'ın ardından söz alan dernek başkanı Mustafa Tümben, Biz hayvanseverleriz. Biz sadece horoz ve kuş cinslerine değil bütün hayvanlara aşığız diye konuştu.

Dernek bahçesinde toplanan hayvanseverler ve davetliler meydana konulan platformlar ve kafeslerin içindeki hayvanlara puan verdi. Etkinlikte geliri dernek ve federasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan açık artırmada satışa çıkarılan 2 horozdan birini iş insanı Mehmet Gök 5 bin TL karşılığında, diğerini Mimar Emre Afacan 10 bin TL karşılığında satın aldı.

Bahçedeki etkinliğin ardından podyuma bırakılan horozlar, kediler ve köpekler derece için yarıştı. Jüri ve izleyicilerin oylarıyla dereceye giren hayvanların madalyaları boyunlarına asılırken ödüller sahiplerine verildi.

Güzellik yarışmasının en dikkat çekici anı ise podyuma bırakılan bir horozun ilginç hareketleri oldu. Horoz oylama esnasında kendisine oy veren seyircileri selamlarcasına kanat çırpması objektiflere yansıdı.

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Kaynak: DHA

Antalya Merkez, Döşemealtı, Denizli, Antalya, Güncel, Son Dakika

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