Kırklarelili hayvanseverler, yaklaşık bir yıldır ayağı kırık halde dolaşan sokak köpeği "Çavuş"un tedavi ettirilmesini istiyor.

Kırklareli Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce Karakaş Mahallesi'nde bir otomobilin çarptığı köpeği "Çavuş"un sol ön ayağının kırıldığını söyledi.

Köpeğin tedavi edilmesi için birçok kez belediyeye müracaat ettiğini ancak bir sonuç alamadığını öne süren Esen, "Çavuş'un ayağı zaman zaman ters dönüyor. Diğer köpekler gibi koşup oynayamıyor. Biz köpeğin diğer köpekler gibi oynamasını istiyoruz." dedi.

Şubat ayında 10 gün kaybolan köpeğini belediyeye ait Geçici Hayvan Bakımevinde bulduğunu anlatan Esen, "Çavuş"un sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiğini sözlerine ekledi.