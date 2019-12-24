Hayvanseverlerin fayton protestosu Saraçhane Parkı'nda devam ediyor - Son Dakika

Büyükada'da faytonlarda kullanılan atlardan 81'inin ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesi sonrası hayvan hakları savunucularının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karşısındaki Saraçhane Parkı'nda eylemleri devam ediyor.

Hayvanseverler, "İmamoğlu sözünü tut", "Nostalji ya da semboller hiçbir türün özgürlüğünden daha değerli değildir", "Kalan yüzde 5, giden yüzde 95'in diyetini ödeyemez" yazılı dövizler açıp, "Atların kanı İBB'nin elinde", Sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya" sloganları attı.

"Faytonlar tamamen yasaklanmalı"

Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri adına açıklama yapan Ezgi Dilara Akdağ, geçen hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yetkilileriyle yaptıkları görüşmede faytonların tamamen kaldırılması ve atların rehabilite edilerek güvenli bölgelere alınması taleplerinin karşılıksız kalması sebebiyle "yaşam nöbeti" eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

İmamoğlu'nun dün 6 aylık çalışma dönemi ile ilgili düzenlediği toplantıda, Adalar'da simgesel olarak 35 faytonun kalacağını bildirdiğini hatırlatan Akdağ, şöyle konuştu:

"35 fayton en az 140 atın sömürülmeye devam edeceği ve her sene ölen atlar yerine yenilerinin Adalar'a getirileceği anlamına geliyor. Sayın İmamoğlu yine bu toplantıda çarşamba günü İstanbul Valiliği ile yapacakları görüşme sonrası fayton ile ilgili kesin bir karar vereceklerini söyledi. Valilik ile yapılacak bu toplantıdan önce hayvan hakları savunucuları olarak, hissedebilen bireyler olarak tanımladığımız atların yaşadıkları zulme son verilmesi ve faytonların tamamen yasaklanması talebimizi yineliyoruz."

Valiliğin Adalar'da üç ay süreyle faytonları yasaklama kararı sonrası atların ahırlara kapatıldığını ifade eden Akdağ, ahırlardaki koşulların atların sağlığı açısından şüpheli olduğunu ve buraların denetlenmediğini söyledi.

Atların yaşam hakkı ve sağlıkları ile ilgili endişelerinin arttığını belirten Akdağ, Adalar'da yürütülecek çalışmalarla ilgili şu önerilerde bulundu:

"Faytonlarda çalışan atların son durumunun, Adalar'daki kaçak ya da kayıtlı atların toplam sayısının, hastalık bulaşan ya da mallein testi sonucunda ruam şüphesiyle gözlem altında tutulan atlara dair bilgi ve raporların şeffaf bir şekilde paylaşılmasını istiyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İBB veterinerlik birimlerinin duruma derhal el koymasını ve ilgili ekiplerin Adalar'a yönlendirilmesini, hayvan hakları savunucularıyla birlikte Adalar'daki atlar için bakım ve rehabilitasyon şartlarının sağlanmasını istiyoruz. Halihazırda faytonların çalışmayacağı 3 aylık süreçte ve faytonların tasfiyesi döneminde atların sağlık, tedavi ve bakım koşullarının nasıl sağlanacağına ilişkin somut planın hayvan hakları savunucularıyla istişare edilerek hazırlanmasını ve onların geri bildirimleri alınarak tatbik edilmesini istiyoruz. Atlı faytonların Adalar'da tümüyle engellenmesini ve hayvan çalıştırmanın yasaklanmasını istiyoruz."