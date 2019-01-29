Hayvansız Eğlendiren "Salon Sirki" - Kayseri

Hayvanları "para kazanma aracı" olarak görmeyen özel bir sirk grubu, akrobat, palyaço, illüzyon, balans ve merdiven şovlarıyla yaklaşık 20 yıldır hem insanları eğlendiriyor hem de sirklerin hayvansız olabileceğini gösteriyor. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde Kayseri'ye gelen Bossphorus Salon Sirki, 2000'li yılların başından beri hayvansız olarak sahneye çıkıp hem çocukları hem de yetişkinleri eğlendiriyor.
Akrobatlar, palyaçolar, illüzyon gösterisi, balans şov, merdiven şovlar gerçekleştiren grup, 14 kişiden oluşuyor.
Sirk sorumlusu Ufuk Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 120 dakika süren sirkte heyecan verici gösteriler sergilendiğini söyledi.
"Sirkimizin en büyük özelliği hayvansız olması." diyen Güneş, şunları kaydetti:
"Hayvan kesinlikle bizim para kazanma aracımız değil, dostumuz olmalı diye düşünüyorum. Evcil olmayan aslan, kaplan gibi hayvanlar açlıkla sınanarak eğitildikleri için biz hayvanları bu tarz eziyetlerden uzak tutuyoruz. Hayvanların bizim dostumuz olduğunu düşünüyorum. Onlar bir para aracı değil. Ben hayvanların bazen aşağılandığını düşünüyorum. Bizi insan yapan asıl unsur hayvanlara merhamet etmemizdir. Eğer merhamet edersek biz insan olabiliriz. Bu yüzden biz hayvanlı sirklere karşıyız. Kurulduğumuz ilk günden beri biletlerimizde ve reklamlarımızda hayvansız bir sirk olduğumuzu vurguluyoruz."
Güneş, binlerce kişinin gösterilerini izlediğini ve hayvanlı olan sirklere göre daha çok eğlendiklerini anlattı.
"Seyirciler hayvanlı sirk görmek istemiyor"
Grubun illüzyonisti Bora
Yalçındağ da Türkiye
'nin çeşitli yerlerinde gösteri yaparak çocukları eğlendirdiklerini ifade etti.
Dünya genelinde hayvansız sirklerin yaygınlaştığını vurgulayan Yalçındağ, "Bu bütün sirkler için geçerli değil ama hayvanlara karşı eziyet edilebiliyor. Doğal olarak seyirciler hayvanlı sirk görmek istemiyor." dedi.
Yalçındağ, ayrıca sirklerin günümüzde daha çok insanların akrobasi ağırlıklı gösterileriyle devam ettiğini sözlerine ekledi.