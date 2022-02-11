hayykitap, yayıncılık hayatına Handan Akdemir Solak ile devam edecek - Son Dakika

Sağlık, kişisel gelişim, güncel edebiyat ve tasavvuf yayıncılık alanında eserleri okurlarla buluşturan hayykitap'ın yeni yayın direktörlüğüne Handan Akdemir Solak getirildi.

Geçen yıl ekim ayında vefat eden yayınevinin sahiplerinden ve genel yayın yönetmeni Rauf Baysal'ın yakın arkadaşı olan Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "hayykitap'ta olmak benim için yakın arkadaşım ve kendisinden yayıncılık anlamında çok şey öğrendiğim Rauf Baysal'ın emanetine, bugüne dek öğrendiğim her şeyle katkı sağlamaya çalışmak gibi bir anlam taşıyor." dedi.

Solak, Rauf Baysal'ın özel bir insan olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Deyim yerindeyse insanın içindeki kitabı görür. Bu cümlenin birinci manası verecek bir mesajı, anlatacak bir konusu olan bir yazar adayının iki cümlesinden o kişinin yazması gereken kitabı görürdü. O kitabın çatısını on beş dakikada kurardı. İkinci manası ise biraz daha derin. İnsanı görürdü. O kişinin bu dünyaya nasıl bir katkı sağlamak için burada olduğunu, en iyi yanlarını görürdü. O iyi yanların parlaması için ne yapılması gerektiğini görürdü. Şimdi bakıyorum hayykitap'taki tüm arkadaşlarım, hepimiz onun bizde gördüğü en ışıklı yönlerimizle var olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız her şeyi yine Rauf'un beğenmesi arzusuyla yapıyoruz. hayykitap'ın ruhi kaptanı olarak yine dümeni o tutuyor…"

Solak, hayykitap'ın bugüne dek paradigma değiştiren bir yayıncılık yaptığına işaret ederek, "Tüm sektörün gıptayla baktığı işlere imza attı. Rauf'un arkadaşları olarak bizim de hedefimiz aynı coşkuyla, aynı inançla yayınlarımızı yapmayı sürdürmek. 'İyiler kazanır kötüler kaybeder' mottomuzla insana iyi gelen, insanın iyiliğini merkeze alan bir yayıncılık yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Handan Akdemir Solak hakkında

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Handan Akdemir Solak, meslek hayatına daha öğrenciyken Aktüel dergisinde düzeltmen-çevirmen olarak başladı. Mezuniyetin ardından Aktüel'de çalışmaya devam ederek önce muhabir ardından editör oldu.

Star gazetesinde dış haberler müdürlüğü, Akşam gazetesinde yazı işleri müdürlüğü görevlerini üstlenen Solak, National Geographic dergisinde de bir süre yazarlık yaptı.

Solak, Avrupa Birliği projelerinde uzman editör olarak yer aldı ve bir dönem İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Kitap editörlüğü mesleğine 2003 yılında İş Bankası Kültür Yayınları'nda başlayan, Merkez Kitaplar'ın (Turkuvaz) kurucu editörlerinden olan Solak, 12 yıl Doğan Kitap editörü olarak çalıştı. Aynı zamanda Doğan Novus'un yayın yönetmenliği görevini sürdürdü.

Bugüne kadar yerli ve yabancı 500'e yakın kitabın editörlüğünü yapan Handan Akdemir Solak'ın Carlos Fuentes ve Iris Murdoch gibi yazarlardan yaptığı çevirileri bulunuyor.