Son Dakika Haberleri: Hazal Bebeğin Cenazesi Toprağa Verildi

Hazal Bebeğin Cenazesi Toprağa Verildi

45 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 yaşındaki Hazal Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

Hazal Bebeğin Cenazesi Toprağa Verildi, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 yaşındaki Hazal Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

Ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınan Hazal bebeğin cenazesi, ailesinin yaşadığı Kargınışıklar Mahallesi'ne getirildi.

Yakınlarının desteğiyle cenaze törenine katılan anne Melahat Yıldırım (26), ayakta durmakta güçlük çekerken baba İsmail Yıldırım (30) ise kızının tabutunun başından ayrılmadı.

Minik Hazal'ın cenazesi, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

Olay

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan İsmail (30) ve Melahat Yıldırım (26) çifti, dün akşam bir yaşındaki kızı Hazal'ı uyuttuktan sonra akşam yemeği için diğer odaya geçti. Çift, bir süre sonra kızlarının yanına döndüklerinde çocuğun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark etmişti.

Ailesi tarafından Demirci Devlet Hastanesine götürülen Hazal Yıldırım, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:59 Kaynak: AA

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu, Manisa, Demirci, 3. Sayfa
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