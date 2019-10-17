Son Dakika Haberleri: Hazal, Gonca'nın gazabına uğradı!
Son Dakika Magazin Hazal, Gonca'nın gazabına uğradı!

Hazal, Gonca'nın gazabına uğradı!

1 saat önce

Afili Aşk 16 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Hazal, Volkan'ı bırakmama konusunda kararlıdır.

Hazal, Gonca'nın gazabına uğradı!, System.String[]

Afili Aşk 16 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Hazal, Volkan'ı bırakmama konusunda kararlıdır. Ondan gizlice evin anahtarını kendine kopya yaptıran Hazal, eve gelir. Volkan'a sürpriz yapmak için gizlice eve giren Hazal bir takım hazırlıklar yapar. Volkan'la romantik bir akşam geçirmeyi kafasına koyar. Eve geldiğinde Hazal'ı karşısında gören Volkan ise artık pes eder. Bu duruma bir türlü son veremeyen Volkan çareyi evden kaçıp Gonca'nın yanına gitmekte bulur. Volkan'ın bu halini gören Gonca ise artık sabrının sonuna gelir ve Hazal'ı kendi yöntemleriyle Volkan'dan uzaklaştırır.


Afili Aşk Dizisi, Çarşamba, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:07 
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