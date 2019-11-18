Son Dakika Haberleri: Hazal Kaya, Ali Atay çiftinin bebekleri dünyaya geldi
Son Dakika Magazin Hazal Kaya, Ali Atay çiftinin bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika Magazin

Hazal Kaya, Ali Atay çiftinin bebekleri dünyaya geldi

6 saat önce

Ünlü oyuncular Ali Atay ile Hazal Kaya çiftinin bebekleri Fikret Ali dünyaya gözlerini açtı.

Hazal Kaya, Ali Atay çiftinin bebekleri dünyaya geldi, System.String[]

Ünlü oyuncular Ali Atay ile Hazal Kaya çiftinin bebekleri Fikret Ali dünyaya gözlerini açtı.


6 yıldır beraber olan çift, 7 Şubat tarihinde nikah masasına oturmuştu.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:41 
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