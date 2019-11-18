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Hazal Kaya, Ali Atay çiftinin bebekleri dünyaya geldi
6 saat önce
Ünlü oyuncular Ali Atay ile Hazal Kaya çiftinin bebekleri Fikret Ali dünyaya gözlerini açtı.
Ünlü oyuncular Ali Atay ile Hazal Kaya çiftinin bebekleri Fikret Ali dünyaya gözlerini açtı.
6 yıldır beraber olan çift, 7 Şubat tarihinde nikah masasına oturmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:41
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