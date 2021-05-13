Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu paylaşımı: İyi ki bir araya gelmişiz, sizsiz olmazmış!

Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya da aynı fotoğrafı sayfasında yayınladı ve altına duygusal bir de not düştü:

"Dünden beri bu fotoğrafa bakıp duruyorum. Ufacıktım. Çok zor geliyordu bir sürü şey, keyfini çıkarabileceklerimin çoğunu kaçırdım galiba bu yüzden... Neler öğrendim, çok zorlandım, yoruldum ama hep çok sevdim. Sadece fotoğraftaki şahanelikleri değil, oraya ait herkesi ve her şeyi.Çok da eğlendik bu arada fotoğrafta görüldüğü üzere Baktıkça özlüyorum o zamanı. İyi ki bir araya gelmişiz! Sizsiz olmazmış Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hilal Saral, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, İlker Kızmaz, Batuhan Karacakaya, Baran Akbulut, Pelin Ermiş, Nur Fettahoğlu..."