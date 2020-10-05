Hazal Kaya'dan hayranlarını şaşırtan karar

Güzel oyuncu Menajerimi Ara projesinin 8. bölümüne konuk olacak. Kaya'nın hayranları bu gelişme sonrası büyük bir şaşkınlık yaşadı.

'KİLOLU DİYE BAŞROL VERMİYORLAR'

Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Kilo aldığım dönem kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldum. Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor" açıklamayla uzun süre konuşulmuştu. (Kaynak: tv100-Birsen Altuntaş)