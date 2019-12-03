Son Dakika Haberleri: Hazal Kaya'dan örnek davranış
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Hazal Kaya'dan örnek davranış

6 saat önce

Geçtiğimiz ay oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu, kendilerine gönderilen bebek kıyafetleri ve oyuncaklarını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamaya karar verdi.

Hazal Kaya'dan örnek davranış, System.String[]

Geçtiğimiz ay oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu, kendilerine gönderilen bebek kıyafetleri ve oyuncaklarını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamaya karar verdi. Gelen hediyeler, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki çocuk esirgeme kurumlarına ulaştırılacak.

Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:57 
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