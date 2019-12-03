Hazal Kaya'dan örnek davranış
6 saat önce
Geçtiğimiz ay oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu, kendilerine gönderilen bebek kıyafetleri ve oyuncaklarını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamaya karar verdi.
Geçtiğimiz ay oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu, kendilerine gönderilen bebek kıyafetleri ve oyuncaklarını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamaya karar verdi. Gelen hediyeler, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki çocuk esirgeme kurumlarına ulaştırılacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:57
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