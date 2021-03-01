Hazal Kaya: Kim Kardashian beni etkiledi - Son Dakika

Hazal Kaya: Kim Kardashian beni etkiledi

01.03.2021 08:20
Hazal Kaya: Kim Kardashian beni etkiledi, System.String[]

Hazal Kaya, Zeynep Bastık'ın dijital platformdaki "Zeynep Bastık'ın Konukları" programına konuk oldu.

Hazal Kaya, Zeynep Bastık'ın dijital platformdaki "Zeynep Bastık'ın Konukları" programına konuk oldu. Kardashian ailesine özel bir ilgisi olan Hazal Kaya bu ilgisinin sebebini anlattı.

Dil eğitimi için Amerika'ya gittiği dönemde Kardashian Ailesini takip etmeye başlayan oyuncu, "Bir programda Kris Jenner, 'Kim Kardashian aramızdaki en zekidir. Twitter'da linç ederler ama umrunda olmaz. Biz deliririz, o bizi sakinleştirir' demişti.

Kim'in kontrollü ve planlı biri olması beni etkiledi. Bir tane takipçim vardı beni sevmeyen, onun sosyal medya profilini inceledim. Baktığımda şunu gördüm: Çok benziyoruz. Ben bir türlü yaranamıyorum. Ama bu hikayeyi dinlediğimden beri artık hiç etkilenmiyorum" dedi.

Dijital platformda yayınlanacak "Pera Palas" dizisi hakkında da konuşan Kaya, projede bir gazeteciyi canlandıracağını anlattı: "Bir bilimkurgu projesi. Dizide Mustafa Kemal'e yapılacak bir suikastın içine düşen gazeteci Esra'yı canlandırıyorum. Haftanın üç günü oyunculuk dersi, iki günü şan dersi alıyorum, geceleri de senaryoya çalışıyorum. Çekimler yakında başlayacak" diye konuştu.

VERTİGO SANDIM HAMİLEYMİŞİM

Geçen yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, "Planlı mı oldu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çok istiyorduk. Vertigo diye hastaneye gittim, hamile olduğumu öğrendim."

Hazal Kaya: Kim Kardashian beni etkiledi

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hazal Kaya: Kim Kardashian beni etkiledi - Son Dakika Magazin


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