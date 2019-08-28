Hazal Kaya, Tuba Büyüküstün hakkındaki habere isyan etti

Hazal Kaya, medyada kullanılan dilin düzeltilmesi gerektiğini belirterek bu sözlerle tepki gösterdi: "Bu ne terbiyesizlik ya? Ne münasebet böyle bir haber yapabiliyorsunuz? Senelerdir alnının teriyle hepimizin gözü önünde çalışıp para kazanan, görünen o ki doğru yatırımlar yapan genç bir kadın.

Hazal Kaya, medyada kullanılan dilin düzeltilmesi gerektiğini belirterek bu sözlerle tepki gösterdi:



"Bu ne terbiyesizlik ya? Ne münasebet böyle bir haber yapabiliyorsunuz? Senelerdir alnının teriyle hepimizin gözü önünde çalışıp para kazanan, görünen o ki doğru yatırımlar yapan genç bir kadın. Erkekler araba alınca yeni oyuncağı diye nitelendirirsiniz? Hayırdır?



Dilinizi, üslubunuzu düzeltmek zorundasınız. Uyguladığınız şiddetin farkına varmak zorundasınız. Medya olarak kullandığınız dilin nelere sebep olabileceği günlerdir yazılıp çiziliyor. Bilmiyorsanız okuyup öğrenmek zorundasınız! Bu sizin işiniz!"

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