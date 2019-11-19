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Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali'nin ilk fotoğrafı
7 saat önce
Saat 13: 52'de dünyaya gözlerini açan Fikret Ali, 2.68 kg, 46.5 cm doğdu.
Saat 13: 52'de dünyaya gözlerini açan Fikret Ali, 2.68 kg, 46.5 cm doğdu. Doğumda Ali Atay eşi Hazal Kaya'yı yalnız bırakmadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:41
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