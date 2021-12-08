Üye Girişi
Hazal Özkan Art Galeri ilk sergisiyle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Hazal Özkan Art Galeri ilk sergisiyle sanatseverlerle buluştu

08.12.2021 12:19
Hazal Özkan Art Galeri ilk sergisiyle sanatseverlerle buluştu

Sanat için yeni bir yaşam alanı sunmayı amaçlayan Hazal Özkan Art Galeri, ilk karma sergisi "Bilinmeze Doğru" ile Maçka'da kapılarını açtı.

Sanat için yeni bir yaşam alanı sunmayı amaçlayan Hazal Özkan Art Galeri, ilk karma sergisi "Bilinmeze Doğru" ile Maçka'da kapılarını açtı.

Sanat tarihçi ve sanat danışmanı Hazal Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetine, Barış Tansever, Tuncay Aşçı, Meral Kozakçıoğlu gibi iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Haluk Akakçe küratörlüğünde düzenlenen sergide ise Lal Batman, Ali Emir Tapan, Dilan Gerede Erkaya ve Haluk Akakçe'nin eserleri yer alıyor.

Hazal Özkan, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sanatın kalbi İstanbul'da sanatın bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk. Sanatın özgürce ifade edilebildiği, sergilenebildiği, koleksiyoner ve izleyiciyle buluşacağı, sanata ilgi duyan herkesin parçası olabileceği bir alan burası. Yaşayan, dinleyen, aktaran, sade, modern, cesur ve evrensel. Tüm dünyaya açılan bir kapı aynı zamanda. Türkiye'de çok yetenekli ve değerli sanatçılarımız var. Türk sanatçıların eserlerinin evrensel sanat pazarlarında ve koleksiyonlarda yer alması çok önemli. ABD, İngiltere ve Mısır başta olmak üzere uluslararası bağlantılar ve işbirlikleri ile sanatçılarımızın eserlerini uzun bir yolculuğa çıkarma arzusundayız."

Genç sanatçıların ve koleksiyonerlerin desteklenmesini de misyon edindiğini belirten Özkan, "Birçok genç sanatçının galerilere, müzelere, sergi alanlarına, pazarlama ve haber kanallarına erişimi çok kısıtlı. Koleksiyonlarda genç sanatçılara yeterince yer verilmiyor. Biz, koleksiyonerler ve genç sanatçılar arasındaki bağı kuvvetlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Serginin küratörü Haluk Akakçe ise sergi ile ilgili olarak, "İlk kez küratörlük yaptığım bu sergide göreceğiniz eserler yansıttıkları anı değil, o andan bir önceki ve bir sonraki anları yansıtan ve cevabını seyircinin hayal gücüne bırakan eserler. Sergide yer alan genç sanatçılarımız bireysel bakış açılarını soyut, figüratif bir anlayışla izleyiciye sunuyorlar. Hiç kuşkusuz başarılarıyla ileride hepsinin adını çok sık duyacağız, hepsi çok değerli." dedi.

Aynı zamanda söyleşi ve workshopların düzenleneceği galeride, ilerleyen günlerde farklı kişisel ve karma sergiler açılacak.

Dilan Gerede Erkaya, Ali Emir Tapan, İstanbul, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hazal Özkan Art Galeri ilk sergisiyle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İntihar eden iki asker, şehit sayıldı 12:21 İntihar eden iki asker, şehit sayıldı
Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi 12:17 Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi 11:47 "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 11:25 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik

Son Dakika Haberleri
12:23 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
12:21 İntihar eden iki asker, şehit sayıldı
12:17 Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi
12:09 Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi!
11:59 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!
11:42 Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor
11:42 Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu
11:37 Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!
11:37 SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?
11:36 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoföre ceza Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoföre ceza         
12:18
Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi! Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi!         
12:10
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 12:28:10. #1.11#
SON DAKİKA: Hazal Özkan Art Galeri ilk sergisiyle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement