Hazal Özkan Art Galeri ilk sergisiyle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Sanat için yeni bir yaşam alanı sunmayı amaçlayan Hazal Özkan Art Galeri, ilk karma sergisi "Bilinmeze Doğru" ile Maçka'da kapılarını açtı.

Sanat tarihçi ve sanat danışmanı Hazal Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetine, Barış Tansever, Tuncay Aşçı, Meral Kozakçıoğlu gibi iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Haluk Akakçe küratörlüğünde düzenlenen sergide ise Lal Batman, Ali Emir Tapan, Dilan Gerede Erkaya ve Haluk Akakçe'nin eserleri yer alıyor.

Hazal Özkan, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sanatın kalbi İstanbul'da sanatın bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk. Sanatın özgürce ifade edilebildiği, sergilenebildiği, koleksiyoner ve izleyiciyle buluşacağı, sanata ilgi duyan herkesin parçası olabileceği bir alan burası. Yaşayan, dinleyen, aktaran, sade, modern, cesur ve evrensel. Tüm dünyaya açılan bir kapı aynı zamanda. Türkiye'de çok yetenekli ve değerli sanatçılarımız var. Türk sanatçıların eserlerinin evrensel sanat pazarlarında ve koleksiyonlarda yer alması çok önemli. ABD, İngiltere ve Mısır başta olmak üzere uluslararası bağlantılar ve işbirlikleri ile sanatçılarımızın eserlerini uzun bir yolculuğa çıkarma arzusundayız."

Genç sanatçıların ve koleksiyonerlerin desteklenmesini de misyon edindiğini belirten Özkan, "Birçok genç sanatçının galerilere, müzelere, sergi alanlarına, pazarlama ve haber kanallarına erişimi çok kısıtlı. Koleksiyonlarda genç sanatçılara yeterince yer verilmiyor. Biz, koleksiyonerler ve genç sanatçılar arasındaki bağı kuvvetlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Serginin küratörü Haluk Akakçe ise sergi ile ilgili olarak, "İlk kez küratörlük yaptığım bu sergide göreceğiniz eserler yansıttıkları anı değil, o andan bir önceki ve bir sonraki anları yansıtan ve cevabını seyircinin hayal gücüne bırakan eserler. Sergide yer alan genç sanatçılarımız bireysel bakış açılarını soyut, figüratif bir anlayışla izleyiciye sunuyorlar. Hiç kuşkusuz başarılarıyla ileride hepsinin adını çok sık duyacağız, hepsi çok değerli." dedi.

Aynı zamanda söyleşi ve workshopların düzenleneceği galeride, ilerleyen günlerde farklı kişisel ve karma sergiler açılacak.