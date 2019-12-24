"Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi, OSM'de beğeniye sunulacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Hazan ve Bahar' hüsn-i hat sergisi, OSM'de beğeniye sunulacak - Son Dakika

"Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi, OSM'de beğeniye sunulacak

6 saat önce

Sakarya'da, sanatçı Mustafa Cemil Efe'nin eserlerinden oluşan "Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi, yarın kültür sanat dostlarının beğenisine sunulacak.

Sakarya'da, sanatçı Mustafa Cemil Efe'nin eserlerinden oluşan "Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi, yarın kültür sanat dostlarının beğenisine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aralık ayı kültür sanat etkinlikleri, "Hazan ve Bahar" isimli hüsn-i hat sergisiyle devam edecek.

Yarın saat 18.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) açılacak sergi, 19 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Mustafa Cemil Efe'nin seçkin eserlerinden oluşan hüsn-i hat sergisinin açılışına tüm vatandaşlar davet edildi.

Mustafa Cemil, EFE, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şarkıcı Genta İsmajli, kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu
Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! Yasak aşktan hamile kaldığını öğrenen erkek kardeş, ablasını yastıkla boğarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
21:16 Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Son Dakika Haber
21:13 Dünür cinayetine 34 yıl hapis cezası - Son Dakika Haber
21:02 Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika Haber
20:54 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu - Son Dakika Haber
20:44 Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika Haber
20:39 Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar - Son Dakika Haber
20:23 Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:25:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi, OSM'de beğeniye sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]