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Hazar Denizi'nde korkunç patlama! Atom bombasını andırdı - Son Dakika

Hazar Denizi'nde korkunç patlama! Atom bombasını andırdı

05.07.2021 07:27

Güneydoğu Avrupa ve Güneybatı Asya bölgesinde yer alan Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Gökyüzünü kıpkırmızıya çeviren patlamanın çamur volkanı olabileceği iddia ediliyor.

Güneydoğu Avrupa ve Güneybatı Asya'da bulunan, dünyanın en büyük gölü veya tam teşekküllü deniz olarak sınıflandırılan Hazar Denizi'nde çok şiddetli patlama meydana geldi.

GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Patlamanın şiddetine ilişkin ilk fotoğraflar da geldi. Atom bombasını andıran patlama sonucunda, gökyüzünün bir anlığına kızardığı görülüyor. Fotoğraflar, yaşanan olayın ciddiyetini de gözler önüne sermiş oldu. Büyük patlamanın, bölgedeki doğalgaz sahası çalışanlarında korkuya neden olduğu öğrenildi.

Hazar Denizi'nde çok büyük patlama! Atom bombasını andırdı, gökyüzü kızardı

BAKÜ'DE DEPREM ETKİSİ YARATTI

Şiddetli patlamanın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dahi hissedildiği ve Bakü'de deprem etkisi yarattığı belirtildi. Bakü halkının, şiddetli patlama nedeniyle büyük korku yaşadığı ve acilen bilgi almak için telefonlarına sarıldığı aktarıldı.

SOCAR'DAN PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) de patlamayla ilgili açıklama yaptı. SOCAT tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" denildi.

Hazar Denizi'nde çok büyük patlama! Atom bombasını andırdı, gökyüzü kızardı

ÇAMUR VOLKANI OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLİYOR

SOCAR tarafından yapılan açıklamada, ilk verilere göre patlamanın bir çamur volkanının püskürmesi olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.

"VOLKANİK BİR PATLAMA OLABİLİR"

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Cumhuriyet Sismoloji Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, Hazar Denizi'nde meydana gelen patlamanın araştırıldığı ve patlamanın volkanik bir patlama olabileceği belirtildi.

"ÇAMUR VOLKANININ PATLAMASINA BENZİYOR"

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'ne (AMEA) bağlı Sismoloji Hizmet Merkezi Müdürü Kurban Yetirmişli yaptığı açıklamada, Hazar Denizi'ndeki patlamanın çamur volkanı patlaması belirtileri gösterdiğini ifade ederek, "Hazar Denizi'ndeki Sınır Birliklerine ait platformlarda, petrol kuyularında ve gemilerinde herhangi bir kaza meydana gelmedi. Bu bir çamur volkanının patlamasının belirtilerine benziyor. Hazar Denizi'nde birçok çamur volkanı var ve biri patladı. Patlama sonrası çıkan alev 20-30 saniye içinde söndü" dedi.

Hazar Denizi'nde korkunç patlama! Atom bombasını andırdı

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Son Dakika Dünya Hazar Denizi'nde korkunç patlama! Atom bombasını andırdı - Son Dakika Dünya


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