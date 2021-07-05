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Hazar Denizi'ndeki patlamanın petrol tankerlerinden kaynaklandığı iddiası - Son Dakika

Hazar Denizi'ndeki patlamanın petrol tankerlerinden kaynaklandığı iddiası

05.07.2021 16:30
Hazar Denizi'ndeki patlamanın petrol tankerlerinden kaynaklandığı iddiası, System.String[]

Azerbaycan açıklarında dün gerçekleşen Hazar Denizi'ndeki patlamanın sosyal medyada ve internet sitelerinde paylaşılması, vatandaşları endişeye sürüklemişti. Patlamanın bir petrol tankerinde meydana geldiği iddia edilmişti. Dünyanın konuştuğu olayın volkanik patlama olduğu ortaya çıktı.

Azerbaycan açıklarında gerçekleşen Hazar Denizi'ndeki patlamanın açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde meydana geldiği iddia edilmişti.

''TESİSLERDE HERHANGİ BİR KAZA YAŞANMADI''

Bunun üzerine Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi bir açıklama yaptı. Söz konusu patlamanın Ümid doğalgaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirten şirket, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

ÇAMUR VOLKANI OLDUĞU ANLAŞILDI

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, dün Hazar Denizinde patlayan Çamur Volkanının kraterinden görüntülerpaylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İncelemeler sonucu deniz petrol ve gaz üretimi, diğer endüstriyel ve ulaşım altyapı tesislerinde herhangi zararın oluşmadığı belirlendi. Bu sabah erken saatlerde, Bakanlık'a ait bir helikopterin katılımıyla Hazar Denizi'nde keşif uçuşları başladı. Uçuş sırasında, ilk incelemeler sonucunda, denizin Salyan bölgesi istikametinde kıyıdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlı Adası'nda çamur volkanı patladı. Şu anda, yanardağın kraterinde nispeten küçük bir alev gözlemleniyor. Volkan, açık deniz petrol ve gaz altyapısı ve diğer tesislerin yanı sıra insan yaşamı için bir tehdit oluşturmuyor" denildi.

Hazar Denizi'ndeki patlamanın petrol tankerlerinden kaynaklandığı iddiası

Hazar Denizi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Hazar Denizi'ndeki patlamanın petrol tankerlerinden kaynaklandığı iddiası - Son Dakika Dünya


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