Hazar Denizi'ne dökülen Arpaçay menderesleri havadan görüntülendi - Son Dakika

Hazar Denizi'ne dökülen Arpaçay menderesleri havadan görüntülendi

Arpaçay mendereslerinde sonbahar güzelliği

KARS - Çıldır Gölü'nden doğan Arpaçay'dan yılan gibi kıvrılarak geçen Arpaçay Menderesi Hazar Denizi'ne dökülüyor. Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay menderesi sonbaharda bozkırın ortasından süzülerek ekiyor.

Çıldır Gölü'nden başlayan Arpaçay Carcı, Telek, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçiyor. Arpaçay Barajı'nda Kars Çayı ve Karahan Çayı ile buluşan Arpaçay menderesleri, daha sonra Iğdır ve Ermenistan sınırlarının birleştiği noktada Aras Nehri ile birleştikten sonra Aras nehri sularıyla İran ve Azerbaycan'ı geçerek dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi'ne dökülerek son buluyor.

Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay menderesleri, sonbahar da havadan görüntülendi. Hayvanların su ihtiyacını karşıladığı, çobanların etrafında ateş yakar çay koydukları menderesler kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.