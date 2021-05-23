Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, dizinin final yapması nedeniyle, rollerini çekip tatile çıktı. Yönetmen Onur Ünlü'yle yaşadığı aşk nedeniyle sosyal medyada sık sık gündem olan Ergüçlü, tatilden cesur pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Hazar Ergüçlü'nün verdiği bikinili pozları sevgilisi Onur Ünlü'nün çektiği belirtilirken, siyah bikini giyen Ergüçlü'nün fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, ayna karşısında yaptığı özçekimi de Instagram hesabının hikaye bölümden takipçilerine ulaştırdı.
Son Dakika › Magazin › Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu - Son Dakika Magazin