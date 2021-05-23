Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu

Hazar Ergüçlü'nün verdiği bikinili pozları sevgilisi Onur Ünlü'nün çektiği belirtilirken, siyah bikini giyen Ergüçlü'nün fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, ayna karşısında yaptığı özçekimi de Instagram hesabının hikaye bölümden takipçilerine ulaştırdı.

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