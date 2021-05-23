'Sözde Ermeni soykırımı'na destek paylaşımı yaptığı için büyük tepki alan Hazar Ergüçlü, tatile çıktı.
Oyuncu, destek vermesinden sonra sosyal medya hesaplarındaki yorumlara sınırlama getirmişti.
Son dönemde yaptığı paylaşımlarda yüzü gülmediği görülen Ergüçlü, 'Alev Alev' dizisinin final yapmasından sonra oyuncu, tatile çıktı.
Bikinili karelerini paylaşan oyuncunun, fotoğraflarını uzun zamandır Onur Ünlü'nü çekti. Siyah bikini giyen Ergüçlü'nün fit vücudu dikkat çekti.
Oyuncu, ayna karşısında yaptığı selfie'yi de Instagram'ın hikaye bölümüne ekledi.
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