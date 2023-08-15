Babasının ölümüyle yıkılan Hazar Ergüçlü, cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Babasının ölümüyle yıkılan Hazar Ergüçlü, cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

Son Güncelleme: 15.08.2023 14:42

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Kıbrıs'ta yaşayan gazeteci babası Süleyman Ergüçlü, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Babası için Kıbrıs'ta düzenlenen törende güçlükle ayakta duran oyuncu, taziyeler kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin kurucularından ve eski başkanlarından olan duayen gazeteci babası Süleyman Ergüçlü, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ergüçlü için bugün Kıbrıs'ta cenaze töreni düzenlenirken genç oyuncu güçlükle ayakta durdu.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Ergüçlü için önce Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde sabah tören düzenlendi. Ergüçlü KTGB lokalinde düzenlenen tören sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası toprağa verildi. Baba acısıyla yıkılan Hazar Ergüçlü, törende güçlükle ayakta dururken taziyeleri de kabul ederken gözyaşlarına boğuldu.

Babasının ölümüyle yıkılan Hazar Ergüçlü, cenazede gözyaşlarına boğuldu

"EVİMİZDE VEFAT ETTİ"

Dün eşinin ölüm haberini duyuran Neşe Ergüçlü, "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Babasının ölümüyle yıkılan Hazar Ergüçlü, cenazede gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası hayatını kaybetti
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Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası vefat etti Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası vefat etti

Hazar Ergüçlü, Kıbrıs, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasının ölümüyle yıkılan Hazar Ergüçlü, cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının ölümüyle yıkılan Hazar Ergüçlü, cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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