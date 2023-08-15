Babasının ölümüyle yıkılan Hazar Ergüçlü, cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin kurucularından ve eski başkanlarından olan duayen gazeteci babası Süleyman Ergüçlü, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ergüçlü için bugün Kıbrıs'ta cenaze töreni düzenlenirken genç oyuncu güçlükle ayakta durdu.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Ergüçlü için önce Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde sabah tören düzenlendi. Ergüçlü KTGB lokalinde düzenlenen tören sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası toprağa verildi. Baba acısıyla yıkılan Hazar Ergüçlü, törende güçlükle ayakta dururken taziyeleri de kabul ederken gözyaşlarına boğuldu.

"EVİMİZDE VEFAT ETTİ"

Dün eşinin ölüm haberini duyuran Neşe Ergüçlü, "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.