Hazar Ergüçlü: Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum

Kendisiyle ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt veren oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'yle olan ilişkisini anlattı: "Provokatif olmayı öğreniyorum Onur'dan. Seni hep anda tutuyor. Hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum."

BENİ KIRMAK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL

Pandemi döneminin kendisine olan etkilerini de anlatan Ergüçlü, "Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Şu anda da çok bunalmış durumdayım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip dans edememekten bunaldım. Hiçbir şey yetmiyormuş gibi bir de belirsizlik eklendi. Bu gibi toplumsal olaylar eşiktir aslında. Bir sürü insan bu çizginin öbür tarafında kalır. Bu duygusal yükü taşıyamaz. Biz zaten toplum olarak o çizgide geziniyoruz. Zincirimden boşandım ben de yani ve değiştim. Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil."