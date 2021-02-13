Hazar Gölü adacığındaki tavşanları jandarma besliyor - Son Dakika
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Hazar Gölü adacığındaki tavşanları jandarma besliyor

Hazar Gölü adacığındaki tavşanları jandarma besliyor

13.02.2021 08:47

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölü'nde bulunan ve 'Tavşan Adası' olarak bilinen adacıktaki tavşanlar, jandarma ekiplerince götürülen yiyecekler ile besleniyor.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölü'nde bulunan ve 'Tavşan Adası' olarak bilinen adacıktaki tavşanlar, jandarma ekiplerince götürülen yiyecekler ile besleniyor. Sürek köyünün muhtarı Ahmet Gönültaş, adacıkta 200 tavşan olduğunu belirterek, "Bu tavşanları askeri personel bırakmıştı. Onlar üremeye başlayınca çoğaldılar. Zaman zaman jandarmamız yemlerini temin ediyor. Arada bizler de yem götürüp, bırakıyoruz" dedi.

Sivrice ilçesinde bulunan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü, doğal güzelliğinin yanı sıra halk arasında 'Tavşan Adası' olarak bilinen adacıkta yaşayan tavşanlarla da dikkat çekiyor. İlçeye bağlı Sürek köyüne 200 metre uzaklıktaki adacığa 20 yıl önce jandarma personeli tarafından bırakılan bazı tavşanlar, zamanla çoğaldı. Sayıları yaklaşık 200 olan tavşanlar, özellikle kış aylarında otların kuruması nedeniyle sık sık jandarmanın getirdiği yiyeceklerle besleniyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazardan temin ettikleri marul, maydanoz, havuç ve mandalina gibi sebze ve meyveleri kayıkla adacığa götürerek, belirli noktalara bırakıyor. Ekipler, yiyecekleri görüp, yanlarına gelen tavşanları elleriyle besliyor.

Sürek köyünün muhtarı Ahmet Gönültaş, zaman zaman kendilerinin de tavşanları beslemek için yiyecek bıraktıklarını belirterek, "Adada yaklaşık 200 tavşan bulunuyor. Daha önce bu tavşanları askeri personel bırakmıştı. Onlar üremeye başlayınca çoğaldılar. Zaman zaman jandarmamız yemlerini temin ediyor. Arada bir bizler de yem götürüp bırakıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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