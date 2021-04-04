Son dakika haberi! Hazar Gölü, genç gönüllülerin ve dalgıçların çalışmasıyla atıklardan temizleniyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Hazar Gölü, genç gönüllülerin ve dalgıçların çalışmasıyla atıklardan temizleniyor

04.04.2021 11:03

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Hazar Gölü ve kıyısını atıklardan temizliyor.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Hazar Gölü ve kıyısını atıklardan temizliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek için Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Sivrice ilçesinde Hazarbaba ve Mastar Dağları arasında yer alan, kendine has doğası, plajları, kamp alanları, sosyal tesisleri ve "batık şehri" ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Hazar Gölü'nde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında bir araya gelen 20 gönüllü genç, AFAD İl Müdürlüğüne bağlı dalgıçlardan da destek alarak, Hazar Gölü ve kıyısında temizlik yapıyor.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir, AA muhabirine, Sıfır Atık Projesine destek vermek için çalışma başlattıklarını, bu kapsamda Hazar Gölü ve çevresini atıklardan temizlemek istediklerini söyledi.

Hazar Gölü'nün Türkiye'nin önemli tektonik göllerinden biri olduğunu, gölü atıklardan kurtarmayı hedeflediklerini kaydeden Celayir, çalışmayı belediyenin desteğiyle yaptıklarını dile getirerek, "İlk olarak dalgıçlarımız gölde temizlik çalışması yürüttü. Bizler de gölün kıyısında kapsamlı temizlik yaptık. Etkinliğimizi yıl boyunca sürdüreceğiz." dedi.

Celayir, gölün kentin tanıtımı için çok önemli bir değer olduğunu kaydetti. Gençler olarak bu değere sahip çıkmakla yükümlü olduklarını dile getiren Celayir, şöyle konuştu:

"Gençlerden oluşan ekibimiz ile örnek olması adına önemli projelere imza atıyoruz çünkü su hayattır diyoruz. Suya sahip çıkmak zorundayız. Su kaynaklarımız azaldığında herkeste bir telaş oluyor. O yüzden sularımıza sahip çıkmamız lazım. Temiz bir Elazığ ve Hazar Gölü için sahadayız. Bu seferberlik çalışmamız inşallah diğer illere de örnek olur. Amacımız farkındalık oluşturmak."

Topladıkları atıkları geri dönüşüm aracına yüklediklerini anlatan Celayir, gençler olarak böyle bir çalışma yürütmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

"Çevremizi, doğayı, sularımızı en iyi şekilde korumamız gerekiyor"

Dalgıç Ergül Yılmaz da su kaynaklarının korunması gerektiğini, bu konuda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını aktardı.

"Gelecekte yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçmek için sularımızı temiz tutmamız gerekiyor. Gölde dalış yaptık. 15 metreyi aşkın bir derinliğe daldık. Göldeki çöpleri çıkardık." ifadelerini kullanan Yılmaz, bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

Gönüllü gençlerden Merve Akyel de gölde hummalı bir çalışma yürüttüklerini, kıyı şeridinden kapsamlı bir temizlik yaptıklarını söyledi.

Çalışma içerisinde yer aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Akyel, "Doğal güzellikleri bizden sonraki nesillere bırakmak adına mücadelemizi veriyoruz. Temizliği tamamen gönüllülük esasıyla yürütüyoruz." diye konuştu.

Anıl Beyzat Vural ise gölde farkındalık oluşturarak, temiz bir Elazığ ve Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Vural, "Günümüzde çevre kirliği büyük bir sorun haline geldi. Geleceğimize sahip çıkmalıyız. Çevremizi, doğayı, sularımızı en iyi şekilde korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Hazar Gölü, genç gönüllülerin ve dalgıçların çalışmasıyla atıklardan temizleniyor
Son dakika haberi! Hazar Gölü, genç gönüllülerin ve dalgıçların çalışmasıyla atıklardan temizleniyor
Son dakika haberi! Hazar Gölü, genç gönüllülerin ve dalgıçların çalışmasıyla atıklardan temizleniyor
Son dakika haberi! Hazar Gölü, genç gönüllülerin ve dalgıçların çalışmasıyla atıklardan temizleniyor

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Hazar Gölü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hazar Gölü, genç gönüllülerin ve dalgıçların çalışmasıyla atıklardan temizleniyor - Son Dakika


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