Hazar Gölü sahilleri tatil için bölge halkının tercihi oluyor - Son Dakika
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Hazar Gölü sahilleri tatil için bölge halkının tercihi oluyor

07.06.2022 11:41
Hazar Gölü sahilleri tatil için bölge halkının tercihi oluyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, kendine has doğası, plajları, kamp alanları ve tesisleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan tatilcileri cezbediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, kendine has doğası, plajları, kamp alanları ve tesisleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan tatilcileri cezbediyor.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, Hazarbaba ve Mastar dağlarının arasında 56 kilometrelik kıyı şeridi ile ilgi gören Hazar Gölü, serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercih ettiği tatil mekanları arasında yer alıyor.

Hazar Gölü'ne gelen çok sayıda ziyaretçi, kendine has doğası, plajı, kamp alanları, sosyal tesisleri ve tekne turlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor.

Hazar gölü çevresinde bulunan kamu ve özel sektöre ait otel, misafirhane, apart otel, pansiyon ve kamp alanları ziyaretçileri ağırlıyor.

Çevresinde çok sayıda yazlık ev ve villa bulunan gölü, günübirlik ziyaret etmek isteyenler, kent merkezinde bulunan lüks otel ve misafirhanelerde konaklayabiliyor.

Gördüğü ilgi ile turizmcilerin yüzünü güldüren Hazar Gölü'nde, Kovid-19 sürecinin ardından yaşanan normalleşmeyle bu yaz ziyaretçi sayısında artış bekleniyor.

"Hazar Gölü tatil keyfi yaşatıyor"

Gölde 12 yıldır tesis işleten Fırat Bahçeci, AA muhabirine, gelen misafirlere konforlu bir tatil yapma imkanı sunduklarını söyledi.

Sıcak havanın bir anda etkisini göstermesiyle sezonun erken başladığını ifade eden Bahçeci, "Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Batman, Bingöl, Mardin başta olmak üzere her yöreden misafir ağılıyoruz. Bunun yanında Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkelerden de misafirlerimiz oluyor." dedi.

Bahçeci, tatilcilere deniz bisikleti, jet ski, kayıkla gezinti imkanı sağlandığını, piknik alanlarında doğa ile iç içe zaman geçiren ziyaretçilerin batık şehri gezme imkanı bulduğunu anlatarak, göle günübirlik gelenler kadar haftalık olarak gelenlerin de olduğunu aktardı.

Misafirlerin bölgeden memnun ayrıldığını dile getiren Bahçeci, "Hazar Gölü, tatilcilere plajıyla, doğasıyla, havasıyla çok güzel tatil keyfi yaşatıyor. Buraya sadece plaj için gelinmiyor. Doğa ile iç içe olmak ayrı bir tat veriyor." diye konuştu.

Son 2 yılın, Kovid-19 salgını dolayısıyla sakin geçtiğini hatırlatan Bahçeci, bu yıl sezona hızlı bir giriş yaptıklarını, ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini kaydetti.

"Burada olduğumuz için mutluyuz"

Hafta sonu dinlenmek için kent merkezinden gelen Fikriye Sekin, sıcak yaz günlerinde işten arta kalan her fırsatta Hazar Gölü'nü tercih ettiklerini belirtti.

"Burada olduğumuz için mutluyuz. Çalıştığımızdan dolayı Ege ve Akdeniz'e gitme şansımız olmuyor. Burası bizim için bir lütuf." diyen Sekin, salgından sonra bu doğal ortamın kendilerine iyi geldiğini anlattı.

Salgın tedbirleri kapsamında eve kapandıklarını, sosyal aktivitelerden uzak kaldıklarını aktaran Sekin, bundan ruhsal olarak da etkilendiklerini belirtti.

Sekin, "Hem salgının hafiflemesi hem de havaların birden ısınmasıyla kendimizi Hazar Gölü'nde bulduk." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'dan gelen İbrahim Kaya da sıcak yaz aylarında hafta sonlarını ailesi ve arkadaşlarıyla burada geçirdiklerini söyledi.

Hazar Gölü'ne gelerek stres attıklarını anlatan Kaya, "Burası çok güzel. Bu su bizim için nimet. Yaşadığımız bu sıcaklığa tek çare bu su. Yüzüyoruz, geziyoruz, güzel geçiyor." şeklinde konuştu.

"Hafta sonu tatilimizi en güzel şekilde değerlendiriyoruz"

Tunceli'den gelen Hasan Bedri Avcı ise bölgeden hafta sonu ailesiyle gelenlerin burada eğlenceli zaman geçirdiğini dile getirerek, "Burası göl ama biz deniz gibi görüyoruz. Hafta sonu tatilimizi en güzel şekilde değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vedat Çetincan, tatil için seçtikleri Hazar Gölü'nü çok beğendiklerini belirterek, başka yere gitmeye gerek duymadıklarını aktardı.

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Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Hazar Gölü, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazar Gölü sahilleri tatil için bölge halkının tercihi oluyor - Son Dakika

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