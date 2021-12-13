Hazar Üniversitesi ile İş Birliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Hazar Üniversitesi ile İş Birliği Anlaşması İmzalandı

13.12.2021 20:13

Hazar Üniversitesi Lisansüstü Enstitü Dekanı Doç. Dr. Saida Sharifova, Makine Mühendisliği Bölüm Koordinatörü Mehdi Kiyasatfar ve Genetik Kaynaklar Enstitüsü Biyoteknoloji Bölümünden Doç. Dr. Javid Ojaghi'den oluşan heyet Üniversitemizi ziyaret etti.

Hazar Üniversitesi Lisansüstü Enstitü Dekanı Doç. Dr. Saida Sharifova, Makine Mühendisliği Bölüm Koordinatörü Mehdi Kiyasatfar ve Genetik Kaynaklar Enstitüsü Biyoteknoloji Bölümünden Doç. Dr. Javid Ojaghi'den oluşan heyet Üniversitemizi ziyaret etti.

Toplantıda Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcısı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru, Rektör Yardımcısı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Baki Aksu, Lisansüstü Programlar Enstitü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Nuriye Bayraktar, Genel Sekreter Yardımcısı Melike Tümen, Uluslararası İlişkiler Müdürü Ebru Aytanç, Uluslararası İlişkiler Danışmanı Mustafa Melek ve Uluslararası İlişkiler Müdürlüğünden Göknur Gündoğar bulundu.

İki üniversite arasında yapılan toplantıda iyi niyet anlaşması imzalandı ve iş birlikleri üzerine konuşuldu.

Toplantıya katılan Hazar Üniversitesi heyetine teşekkür ederiz.

Kaynak: Habermetre
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Beykoz Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Münir Karaloğlu, Genetik, Toplum, Son Dakika

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