Hazarbaba Kayak Merkezi'nde, JAK timi görev başında - Son Dakika
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Hazarbaba Kayak Merkezi'nde, JAK timi görev başında

6 saat önce

ELAZIĞ'daki Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yeni sezonun açılmasıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri göreve başladı.

Hazarbaba Kayak Merkezi'nde, JAK timi görev başında, System.String[]

ELAZIĞ'daki Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yeni sezonun açılmasıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri göreve başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış turizminin önemli merkezlerinden olan Elazığ'daki Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı. Kayak merkezinde güvenlik önlemleri, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olayları müdahale etmek için JAK timleri ise görevlerine başladı. Kar üstü araçlarla devriye görevine başlayan JAK timleri, Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon bitene kadar görev yapacak.


Kayak Merkezi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:10 Kaynak: DHA
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