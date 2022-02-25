HAZARBABA KAYAK MERKEZİ'NDEN 1,5 AYDA 12 BİN KİŞİ YARARLANDI - Son Dakika
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HAZARBABA KAYAK MERKEZİ'NDEN 1,5 AYDA 12 BİN KİŞİ YARARLANDI

25.02.2022 09:57

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazarbaba Kayak Merkezi'nden 1,5 ayda 12 bin kişi yararlanırken, sezon sonuna kadar bu rakamın 30 bin kişiyi geçmesi hedefleniyor.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazarbaba Kayak Merkezi'nden 1,5 ayda 12 bin kişi yararlanırken, sezon sonuna kadar bu rakamın 30 bin kişiyi geçmesi hedefleniyor.

Sivrice ilçesinde Keban Barajı gölü ve Hazar gölü manzarasıyla bin 800 rakımlı Hazarbaba Dağı'ndaki kayak merkezine çevre illerden gelenler hoşça vakit geçiyor. 2 yıldır Elazığ İl Özel İdaresi tarafından işletilen tesiste bin 200 metre profesyonel pist, teleski, 70 metrelik baby lift bölümü, kızak alanı, canlı müzik ve çeşitli ikramlarla vatandaşlara hizmet sunuluyor. Etkili olan kar yağışları nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezini şimdiye kadar 12 bin kişi ziyaret etti. Vatandaşlar karın keyfini çıkararak doyasıya eğleniyor. Sezon sonuna kadar 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kırgızistan'dan gelip Fırat Üniversitesi öğrencisi olan Nuriza Sarkarova,Arkadaşlarımla kayak yapmaya geldim. Ortam çok güzel, eğlenceli. İnsanların halay çekmesi, şarkılar söylemesi hoşuma gitti. Her şey çok güzeldi dedi. Mehtap Susam, Kayak yapmaya geldik. Arkadaşlarla böyle bir aktivite yapmak istedik. İlgi alaka ve ortam çok güzel, çok eğleniyoruz diye konuştu.

'HEDEF 30 BİN ZİYARETÇİ'

Elazığ İl Özel İdaresi İdare yetkilisi Metin Sarıkaya, Son 10 yılın en güzel karının yağdığını düşünüyoruz. Yağışın böyle güzel olması sebebiyle halkımız gerek Elazığ'dan gerek çevre illerimizden geliyor. Şu anda güzel bir ilgi var. 1,5 ayda 12 bin civarında misafirimiz geldi, bu sayıyı 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm temennimiz halkımızın burada çocuklarıyla, eşleri ve dostlarıyla güzel vakit geçirmesi dedi.

HAZARBABA KAYAK MERKEZİ'NDEN 1,5 AYDA 12 BİN KİŞİ YARARLANDI
HAZARBABA KAYAK MERKEZİ'NDEN 1,5 AYDA 12 BİN KİŞİ YARARLANDI
HAZARBABA KAYAK MERKEZİ'NDEN 1,5 AYDA 12 BİN KİŞİ YARARLANDI

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Kayak Merkezi, Keban Barajı, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAZARBABA KAYAK MERKEZİ'NDEN 1,5 AYDA 12 BİN KİŞİ YARARLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAZARBABA KAYAK MERKEZİ'NDEN 1,5 AYDA 12 BİN KİŞİ YARARLANDI - Son Dakika
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