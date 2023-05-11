Hazel Aybak: Hazel Anna umduğundan hızlı büyüyor

Sosyal medya dünyasının etki alanı her geçen gün büyüyen influencer'larından Hazel Aybak, girişimci kimliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Fakülte yıllarında kurduğu giyim markası Hazel Anna geniş kitlelere ulaşan Aybak'tan samimi bir itiraf geldi. 100 binin üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya hesabı ve markanın kendi adını taşıyan internet sitesi üzerinden Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilerle buluşan Hazel Aybak, "Markamı büyük emek vererek çok yorucu bir sürecin ardından kurdum. Ama emeklerime değdi. Büyüme hızımız bekletimlerimi aştı" diye konuştu.

HAZEL ANNA RÜŞTÜNÜ İSPATLADI

Yakın gelecek hedeflerini revize ettiklerini açıklayan Hazel Aybak, "Hazel Anna markası kendi tarzını oluşturup rüştünü ispatladı" deyip ekledi: "Küçük adımlar ve hayallerle çıktığımız yolda büyük hayaller kuruyoruz artık. Ekibimle daha fazla insana ulaşmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Marka işbirlikleri, moda etkinliklerine katılma ve mağazalaşma gibi başlıklar masamızda. Sektörden ve sosyal medya kanalından gelen teklifleri de değerlendiriyoruz. Önceliğimiz özgün moda anlayışımız ve kalite çıtamızı korumak. Sonra markamıza değer katacak adımlar konusunda cesur davranacağız."

BEN BİR DÜNYA VATANDAŞIYIM

Girişimci kimliğiyle iş dünyasında önemli mesafeler kat eden Hazel Aybak, sosyal medyayı da ihmal etmiyor. Dünyanın gözde lokasyonlarına seyahatler yapan ve paylaşımlarıyla göz dolduran Aybak, "Sosyal medya beni besliyor" diyor: "Farklı kültürleri, iklimleri, insanları tanımaya tutkunum. Kendimi bir dünya vatandaşı olarak görüyorum. Keşif ve deneyimlerimi hayatıma da işime de yansıtıyorum. İnsanları bakış açılarının gezip gördükçe değişeceğine, gelişeceğine inanıyorum. Ve tabii kendimi takipçilerime karşı sorumlu hissediyorum. Bir kişiye bile ilham verebilmek, dokunabilmek tarif edilemez bir mutluluk."