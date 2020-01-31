Hazer Amani: Sıla ve Demet birbirini sever

? Yeni mekanınız hayırlı olsun. Ne zaman hizmete girdi?



Teşekkürler. 15-20 gün oldu açalı. Maslak'tan sonra bir şube de Bebek'te açalım dedik.



? Düğünden sonra Sıla Hanım'la Roma'ya gittiniz. Nasıl geçti balayınız?



Balayında değildik, bir arkadaşımıza tatile gittik. Gayet güzel geçti. Şu an ikimiz de işimizde gücümüzdeyiz, yoğunlukla uğraşıyoruz.



? Evlilik sonrası ilişkinizde değişen bir şey var mı?



Yok, değişen bir şey yok, aynıyız.



? Evde yemekleri kim yapıyor?



Genelde beraber yapıyoruz. Sıla pırasa ve zeytinyağlı fasulyeyi çok güzel yapıyor.



BEBEK HABERİMİZ iŞTE BU!



? Hakkınızda bebek heyecanı yaşadığınıza dair haberler çıktı...



(Mekanını gösteriyor) Bebek haberimiz işte bu! Allah büyük...



? Sıla Hanım, sosyal medyada Demet Akalın'ı takip etmeyi bıraktı. Demet Akalın da katıldığı bir programda "Şef Danilo'nun fotoğrafını paylaştığım için eşi Hazer Amani beni sildirmiş olabilir" dedi. Sizin isteğiniz miydi gerçekten?



Bunu ben de duydum ama ikisi de birbirini seven iki arkadaş, eminim bir yanlış anlaşılma olmuştur. Niye benim teşvikimle böyle bir şey olsun ki? Zaten benim yarışma programı gibi bir şeyim de yok.



? Sanatçıdan dost olmaz derler, doğru mu sizce?



Valla ben sanatçı değilim. Bir sürü de sanatçı dostum var.