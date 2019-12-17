Hazım Körmükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazım Körmükçü, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Hazım Körmükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Başarılı oyuncu Hazım Körmükçü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hazım Körmükçü, AA'nın

Başarılı oyuncu Hazım Körmükçü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Körmükçü, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçen sanatçı, fotoğrafın içinde çok şey anlattığını dile getirerek, "Sivilleri korumanın önemini, dünyanın barış içinde olması gerektiğini ifade ediyor. Askerin elinde bir şeker var. Dünyayı şeker gibi tatlı bir hale getirebilmemizi, bunu yapabilecek kişilerin de insan olduğunu simgeleyen bir fotoğraf bu. Çocuk var. Dünyaya çocukların gözünden bakacak olsak, her yer çok güzel olur." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Körmükçü, "Spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği, doğuştan iki kolu olmayan ve dünya şampiyonluğu bulunan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun yer aldığı "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafı seçerek, şunları söyledi:

"Her şey kalbimizde, düşüncelerimizde başlıyor. 'Engelleri kaldırmak, kırmak, yok etmek elimizde. İnancın, sevginin yapamayacağı hiçbir şey yok.' düşüncesinin fotoğrafı bu. Erhan Elaldı'nın bu fotoğrafı bu anlamda hayata ve insanlığa dair çok şey anlatıyor."

Hazım Körmükçü, Behçet Alkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ersun Yanal depremi! F.Bahçe ilk adayı belirledi
Antalya'daki banka soyguncusu dolandırıldığı için dikkat çekmek istemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin petrolü beraber çıkaralım Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi

Son Dakika Haberleri
16:40 Asgari ücret için ilk rakam belli oldu - Son Dakika
16:40 Rekabet Kurumundan Google açıklaması - Son Dakika
16:40 Kavak'ta "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" konferansı düzenlendi - Son Dakika
16:35 Marmaris yeni yıla hazırlanıyor - Son Dakika
16:35 Toroslar'da 'Sokakta Temizlik Var Projesi' devam ediyor - Son Dakika
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Son Dakika
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:40:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazım Körmükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]