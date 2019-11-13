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Hazin hikayede sevindirici gelişme

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metruk binada yaşayan felçli ve kimsesiz vatandaşın yürek burkan hikayesi mutlu son ile bitti.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metruk binada yaşayan felçli ve kimsesiz vatandaşın yürek burkan hikayesi mutlu son ile bitti.


Turan Mahallesi 18. Sokak'ta çatısı yıkık metruk bir yapıda yaşam mücadelesi veren Ayhan Bozkurt adlı vatandaşa Muratlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdiresi Bilgen Bulak ve vakıf yöneticileri sahip çıktı.


Felçli olan ve kemik erimesi hastalığından ötürü iskelet sisteminde meydana gelen rahatsızlıkları neticesinde yürüyemediği öğrenilen Ayhan Bozkurt'a sahip çıkan Muratlı SYDV yetkilileri, talihsiz adamı Çerkezköy Trakya Bakım Merkezi'ne yerleştirdi. Ayhan Bozkurt'un tedavi sürecinin başlayacağını belirten Muratlı SYDV yetkilileri, kendisinin artık devletin güvencesi altında olduğunu bildirdiler. - TEKİRDAĞ

Ayhan Bozkurt, Tekirdağ, Muratlı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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