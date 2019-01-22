Son Dakika Haberleri: Hazine 1,4 Milyar Lira Borçlandı

Hazine 1,4 Milyar Lira Borçlandı

47 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 434,4 milyon lira borçlandı.

Hazine 1,4 Milyar Lira Borçlandı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 434,4 milyon lira borçlandı.

Bakanlık, 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 17,32, bileşik faiz ise yüzde 18,06 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 22 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 667 milyon lira, net satış 784,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Piyasa yapıcılarından 870 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 650 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 1 milyar 434,4 milyon lira borçlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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