Hazine 1,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 468 milyon 130 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu ihraç bugün doğrudan satış yöntemiyle 10 Şubat 2021 valörlü, 8 Şubat 2023 itfa tarihli olarak yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir kira ödemeli 1 milyar 468 milyon 130 bin tutarında kira sertifikası ihraç edildi.