Hazine 11 milyar lira borçlandı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 3 ihalede 11 milyar 26,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:37
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, düzenlediği 3 ihalede 11 milyar 26,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.
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