Son Dakika Haberleri: Hazine 11 milyar lira borçlandı
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Hazine 11 milyar lira borçlandı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 3 ihalede 11 milyar 26,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine 11 milyar lira borçlandı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 3 ihalede 11 milyar 26,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:37 
Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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