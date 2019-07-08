Hazine, 12.3 milyar lira borçlandı
1 saat önce
Bugün gerçekleştirilen iki ihalede kuponsuz tahvilde bileşik faiz %20.6, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz %4.17 oldu.
Bugün gerçekleştirilen iki ihalede kuponsuz tahvilde bileşik faiz %20.6, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz %4.17 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:42
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