Son Dakika Haberleri: Hazine, 12.3 milyar lira borçlandı
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Hazine, 12.3 milyar lira borçlandı

1 saat önce

Bugün gerçekleştirilen iki ihalede kuponsuz tahvilde bileşik faiz %20.6, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz %4.17 oldu.

Hazine, 12.3 milyar lira borçlandı, System.String[]
Bugün gerçekleştirilen iki ihalede kuponsuz tahvilde bileşik faiz %20.6, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz %4.17 oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:42 
Ekonomi
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