Son Dakika Haberleri: Hazine 15 stajyer kontrolör alacak
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Hazine 15 stajyer kontrolör alacak

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 15 stajyer hazine kontrolörü istihdam edilecek.

Hazine 15 stajyer kontrolör alacak, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 15 stajyer hazine kontrolörü istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere stajyer hazine kontrolörü alımı için giriş sınavı yapılacak.

Başvurular, 27 Kasım-12 Aralık tarihlerinde "https://hkkbasvuru.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfasında belirtilen link üzerinden gerçekleştirilecek. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınav, 28-29 Aralık'ta dört ayrı oturumda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:16 Kaynak: AA
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